Campeão mundial pela França ataca Dibu Martínez: ‘Precisa de um psiquiatra’

O ex-volante Emmanuel Petit, campeão mundial pela França em 1998, não poupou palavras ao falar sobre o goleiro Emiliano "Dibu" Martínez. O argentino é considerado "persona non grata" no país e foi bastante vaiado no duelo entre PSG e Aston Villa, em Paris.

- Ele (Dibu Martínez) precisa fazer terapia ou consultar um psiquiatra, porque não temos a mesma definição do que são limites. Francamente, esse cara deveria aprender a se controlar emocionalmente - disse Petit, em podcast da RMC Sports.

- Acho que ele é um ótimo goleiro e não precisa se motivar tanto. Mas, por onde passa, deixa uma imagem irritante de seu comportamento. Martínez já foi longe demais. Chega. Sou o primeiro a aceitar que provocar faz parte do futebol e da vida em geral, mas ele não deve cair constantemente na denigração - completou.

Conhecido por provocações dentro de campo, Dibu Martínez foi um dos grandes nomes da Argentina no tricampeonato conquistado no Catar em cima da França. Na decisão, o goleiro salvou a equipe com uma histórica defesa do chute de Kolo Muani na prorrogação e fez história nas penalidades. Mesmo quase três anos depois da final da Copa do Mundo de 2022, os franceses ainda não estão cicatrizados desta ferida.

Polêmicas entre Dibu Martínez e torcedores na França

Dibu Martínez já havia sido vaiado na França em uma partida contra o Lille, em 2024. Nessa ocasião, os ultras do clube francês também receberam o argentino com uma série de ofensas, do aquecimento ao apito final. Mesmo assim, o Lille passou do Aston Villa nos pênaltis, e o goleiro defendeu duas cobranças.

Em sua chegada a Paris para o confronto contra o PSG, Dibu aterrizou com um boné com as cores da seleção argentina, e, mais uma vez, a imprensa francesa entendeu como provocação. Apesar disso, o goleiro não teve uma atuação de destaque na partida e sofreu três gols, sendo driblado por Nuno Mendes no último.

O Aston Villa foi derrotado por 3 a 1 para o PSG no jogo de ida e precisa vencer por dois gols de diferença para levar o duelo para a prorrogação. O confronto de volta acontece no Villa Park, nesta terça-feira (15), às 16h (de Brasília).