Dibu Martínez provoca torcida do PSG e França antes de jogo na Champions

O goleiro Emiliano "Dibu" Martínez, da seleção argentina e do Aston Villa, desembarcou em Paris para enfrentar o PSG, no jogo de ida das quartas de final da Champions League. Ao chegar na capital, o argentino apareceu com um boné com o título da Copa do Mundo de 2022 estampado, troféu que a seleção Albiceleste conquistou em cima da França. Confira a foto abaixo:

Conhecido por provocações dentro de campo, Dibu Martínez foi um dos grandes nomes da Argentina no tricampeonato conquistado no Catar. Na decisão, o goleiro salvou a equipe com uma histórica defesa do chute de Kolo Muani na prorrogação. Sua chegada causou polêmica na França, quase três anos após a conquista do título mundial nos pênaltis.

Contra o PSG, Dibu Martínez irá reencontrar nomes que estavam no elenco da França na Copa de 2022, como Ousmane Dembélé e Lucas Hernández. Na época, Mbappé também defendia as cores da equipe, porém, hoje, atua no Real Madrid.

Será apenas o quarto confronto de Dibu Martínez contra franceses desde a Copa de 2022. De lá pra cá, o Aston Villa enfrentou o Lille duas vezes, pela Conference League de 2023/2024, e o Monaco, pela fase de liga da atual edição da Champions.

PSG x Aston Villa: data, horário e onde assistir

Em partida válida pela ida das quartas de final da Champions League, PSG e Aston Villa entram em campo nesta quarta-feira (9), às 16h00 (de Brasília), no Parc des Princes, na França. O jogo terá transmissão da TNT Sports e Max. A volta, na Inglaterra, será na terça da semana que vem, dia 15.