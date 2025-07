Jogador multicampeão pelo Real Madrid é anunciado por novo clube

Nesta segunda-feira (14), o Albacete, da segunda divisão espanhola, anunciou a contratação do zagueiro Jesús Vallejo, multicampeão pelo Real Madrid. O espanhol de 28 anos assinou um contrato de duas temporadas, válido até junho de 2027.

Entre empréstimos e bons momentos, Vallejo nunca foi titular do Real Madrid, mas sempre foi peça de reposição importante no elenco. Pelos Merengues, ele conquistou 12 títulos, são eles:

Duas vezes a Champions League

Uma La Liga

Três vezes o Mundial

Três vezes a Supercopa da Uefa

Uma Copa do Rei

Duas vezes a Supercopa da Espanha

Na última temporada, o jogador fez apenas quatro jogos e deu uma assistência.

Confira o anúncio de Vallejo pelo Albacete:

— Pois é, ele está em Albacete. Jesús Vallejo Lázaro (5 de janeiro de 1997, Zaragoza) é o novo jogador do Albacete Balompié para as próximas duas temporadas, vindo do Real Madrid.

Pouco se precisa dizer sobre um jogador que, aos 28 anos, já disputou mais de 200 partidas de alto nível tanto na Espanha quanto no exterior, que estreou no futebol profissional aos 17 anos e que possui um currículo invejável, tanto no futebol de clubes quanto nas categorias de base da Seleção Espanhola.

Sua trajetória começou em sua terra natal. Cria das categorias de base do Real Zaragoza, Jesús Vallejo se destacou desde cedo a ponto de, com apenas 17 anos, fazer a pré-temporada com o time principal e conquistar uma vaga não só nas convocações, mas também no time titular já na rodada inaugural da temporada 2014-15, a primeira das 45 partidas oficiais que disputou naquele ano.

Seu crescimento foi tanto que acabou se tornando capitão do Zaragoza, foi incluído na seleção da temporada da LaLiga Hypermotion e foi peça fundamental na conquista do Campeonato Europeu Sub-19 com a Espanha. Também foi convocado diversas vezes para a Seleção Sub-21, com a qual conquistou o título europeu da categoria em 2019, na Itália. E teve também alegria olímpica, conquistando a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim 2020.

No verão de 2015, foi contratado pelo Real Madrid, mas permaneceu emprestado ao Real Zaragoza por mais uma temporada. Após nova grande campanha na segunda divisão espanhola, deu o salto para a elite – mas da Alemanha. Na temporada 2016-17, defendeu o Eintracht Frankfurt, da Bundesliga. Atuou em 25 partidas, sendo titular em 22, mantendo sua linha de evolução.

Jesús Vallejo tem passagem pelo Wolverhampton, da Inglaterra (Foto: Divulgação)

Em 2016, começou oficialmente sua trajetória como jogador do Real Madrid e deu início à sua coleção de títulos, tanto nacionais quanto internacionais. Após duas temporadas no clube merengue, voltou a sair da Espanha, desta vez rumo à Premier League, para atuar pelo Wolverhampton Wanderers. Jogou a primeira metade da temporada com os “lobos” e, na janela de inverno, transferiu-se para o Granada CF.

Pelo clube andaluz, disputou uma temporada e meia, com 51 partidas, antes de retornar ao Real Madrid. Novamente na capital espanhola, ficou por mais duas temporadas até voltar ao Granada, na temporada 2023-24.

Na última temporada, voltou a defender as cores do Real Madrid, com quem encerrou contrato no verão europeu passado. Agora, chega ao Albacete com enorme experiência, apesar da idade, e com um currículo que deixa claro que, sem dúvidas, ajudará o clube a crescer ao mesmo tempo em que ele próprio também evolui.

Bem-vindo à sua nova casa, Jesús!

