O Al-Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo, teve sua suposta nova camisa para a temporada 2025/26 vazada nesta segunda-feira (14). O modelo foi revelado pelo site "Footy Headlines", especializado em antecipar lançamentos de uniformes de grandes clubes do futebol mundial. O kit principal mantém as cores tradicionais do time saudita, mas apresenta novidades no design. Confira:

O novo uniforme segue o padrão utilizado por clubes da elite patrocinados pela Adidas, fornecedora oficial do Al-Nassr. Assim como modelos usados por Real Madrid, Manchester United e Juventus, a camisa apresenta duas linhas que partem da gola, contornam o tronco e terminam na região da cintura - um estilo que tem marcado os principais lançamentos da marca.

Apesar do site ser especializado no vazamento de camisas futebolísticas, ainda se trata de um suposto uniforme, já que não há confirmação oficial da Adidas ou do Al-Nassr sobre o lançamento.

Jorge Jesus é anunciado pelo Al-Nassr

A partir da próxima temporada, Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo trabalharão juntos pela primeira vez. O Al-Nassr anunciou, na tarde desta segunda-feira (14), a contratação do treinador lusitano, em contrato válido por uma temporada, até o fim do primeiro semestre de 2026.

Jesus estava livre no mercado após deixar justamente o rival Al-Hilal, no decorrer de 2024/25. Na ocasião, não conseguiu repetir a temporada histórica anterior, e caiu no início de maio após a eliminação na Champions Asiática. Seu trabalho no Crescente foi marcado pelo título nacional em 2023/24, uma longa sequência de 34 vitórias - a maior da história do futebol - e seguidas vitórias sobre o Al-Nassr.

A negociação, inclusive, foi um pedido especial de CR7, que indicou o nome do ex-Flamengo à diretoria do Al-Nassr. Nas últimas semanas, o clube saudita passou por reformulações, incluindo as saídas de Majed Al-Sorour, antigo CEO, e Stefano Pioli, ex-técnico da equipe. As mudanças internas foram exigências do craque de 40 anos, que colocou condições para seguir defendendo as cores do time.

O nome de Jorge, inclusive, foi ventilado na Seleção Brasileira. O "Mister" ficou livre no mercado diante da demissão de Dorival Júnior, e com a novela de Carlo Ancelotti, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) chegou a considerar o português para o cargo, mas optou por insistir no italiano, que no fim das contas, aceitou o cargo em vias de disputa da Copa do Mundo de 2026.

