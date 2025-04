Por que Dibu Martínez foi vaiado contra o PSG na Champions?

Dibu Martínez foi vaiado durante o confronto do Aston Villa contra o PSG em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League. O goleiro é considerado "persona non grata" na França, e já havia sofrido essa mesma situação em uma partida contra o Lille, em 2024.

Mesmo quase três anos depois da final da Copa do Mundo de 2022, na qual Dibu fez uma defesa milagrosa no chute à queima roupa de Kolo Muani, atacante do PSG, e defendeu o pênalti de Kingsley Coman na disputa após o apito final, os franceses ainda não estão cicatrizados desta ferida.

Na comemoração, os argentinos cantaram músicas em provocação aos derrotados, e Dibu Martínez foi gravado cantando "Um minuto de silêncio, para Mbappé que está morto". Meses depois, ele foi visto levantando um boneco de pelúcia do jogador. Essa brincadeira desencadeou uma série de críticas da imprensa francesa, que ainda não se esqueceu das danças do goleiro após a final da Copa do Mundo.

Em 2024, O Aston Villa enfrentou o Lille na França pela Conference League. Nessa ocasião, os ultras do clube francês também receberam Dibu Martínez com uma série de ofensas, do aquecimento ao apito final. Mesmo assim, o Lille passou do Aston Villa nos pênaltis, e o goleiro argentino defendeu duas cobranças.

Em sua chegada a Paris para o confronto contra o PSG, Dibu aterrizou com um boné com as cores da seleção argentina, e, mais uma vez, a imprensa francesa entendeu como provocação.

Dibu Martínez no jogo contra o PSG

Dibu Martínez contra o PSG (Foto: Bertrand Guay / AFP)

Dibu não teve uma atuação de destaque contra a equipe do PSG no jogo de ida das quartas de final da Champions. Após ver seu time abrir o placar aos 35 minutos, o goleiro sofreu três gols, sendo driblado por Nuno Mendes no último.

Com a derrota, o Aston Villa de Dibu Martínez precisa de uma vitória de pelo menos dois gols de diferença na Inglaterra para levar o confronto para os pênaltis, e, talvez, utilizar do bom retrospecto do argentino contra os franceses.