O técnico Unai Emery, do Aston Villa, acredita que o apoio da torcida será fundamental em uma possível virada contra o PSG, no jogo de volta das quartas de final da Champions League. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (14), o treinador reforçou a qualidade da equipe e sua experiência em jogar fora de casa, com a pressão da torcida adversária.

Se estivermos nos conectando com o nosso torcedor, transmitindo uma energia positiva, jogando bem tática e individualmente, os torcedores vão nos ajudar muito. Sempre para os atletas jogando em casa, com a energia que podem receber dos torcedores, é algo que acrescenta positivamente disse Unai Emery

O Aston Villa foi derrotado por 3 a 1 para o PSG no jogo de ida e precisa vencer por dois gols de diferença para levar o duelo para a prorrogação. O confronto de volta acontece no Villa Park, nesta terça-feira (15), às 16h (de Brasília).

No Parque dos Príncipes, o Aston Villa surpreendeu ao abrir o placar com Rogers empurrando a bola para o fundo das redes após um rápido contra-ataque. No entanto, o PSG igualou o jogo ainda na etapa inicial com Doué, virou o confronto com Kvaratskhelia e ampliou o marcador com Nuno Mendes nos acréscimos do segundo tempo.

Outras respostas de Unai Emery

Unai Emery deu a receita para sua equipe eliminar os franceses nas quartas de final da Liga dos Campeões, além de afirmar que seus jogadores devem fazer valer o fator casa e buscar protagonismo na partida.

- Devemos seguir nosso plano o máximo possível, ser protagonistas. No jogo de ida, os parisienses mostraram algumas coisas, mas também mostramos nossa capacidade de ser competitivos neste nível, de estar perto deles. Vamos tentar ser melhores tática e coletivamente. Temos que acreditar em nós mesmos, respeitá-los, mas usar o Villa Park como uma fortaleza, nossa casa.

Técnico do PSG na histórica goleada do Barcelona por 6 a 1 sobre o clube francês, Unai Emery afirmou que possui viradas positivas em sua carreira. No entanto, o comandante espanhol está focado em fazer história e mandou um recado para o elenco.

- Tenho experiências de viradas, tanto positivas, quanto negativas, mas desta vez é diferente. Aqui, queremos escrever a história do Aston Villa. Minhas experiências foram diferentes, passei por todos os cenários diferentes, ganhei mais do que perdi, mas não vou lembrar os jogadores disso, minha mensagem está focada em uma coisa, em como faremos isso aqui, com o Aston Villa.