Aston Villa e Paris Saint-Germain se enfrentam em duelo válido pelas quartas de final da Champions League 2024/25. A partida acontece nesta quinta-feira (10), no Villa Park, em Birmingham (ING), às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo exclusiva da Max (streaming).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

O PSG venceu o Aston Villa por 3 a 1 pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League, no Parc des Princes, em Paris (FRA). Morgan Rogers marcou para os visitantes, enquanto Doué, Kvaratskhelia e Nuno Mendes fizeram para o time francês.

Com o resultado, a equipe de Luis Enrique pode até perder pela diferença mínima para garantir a vaga às semifinais. O Villa, por outro lado, precisa vencer por três gols de diferença para se classificar no tempo normal. Em caso de vitória por dois gols, o jogo irá para a prorrogação e, se mantido o empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.

Jogadores do PSG comemoram gol na vitória pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League 20245/25 (Foto: Franck Fife/AFP)

Tudo sobre o jogo entre Aston Villa e PSG pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Aston Villa x PSG

Quartas de final — Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 15 de abril, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Villa Park, em Birmingham (ING)

👁️ Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e Max (streaming)

🟨 Arbitragem: José María Sánchez Martínez (árbitro); Raúl Cabañero Martínez e Iñigo Prieto López de Ceraín; Alejandro Muñiz Ruiz (quarto árbitro)

📺 VAR: Carlos del Cerro Grande e César Soto Grado (assistente)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🟡 Aston Villa (Técnico: Unai Emery)

Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Kamara, Tielemans; Rogers, McGinn, Rashford; Watkins.

❓ Dúvida: Leon Bailey

🔵🔴 PSG (Técnico: Luis Enrique)

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Dembélé, Kvaratskhelia.