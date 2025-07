Nova contratação do Real Madrid manda recado: ‘Não tenho medo’

Franco Mastantuono, uma das grandes promessas do futebol mundial, concedeu entrevista à "TyC Sports" para falar sobre suas expectativas em relação ao Real Madrid, clube que defenderá no futuro. O jovem argentino afirmou estar vivendo um sonho e demonstrou confiança quanto à adaptação a um elenco repleto de estrelas, ressaltando que não sente medo do desafio.

Recém-contratado pelo Real Madrid, Mastantuono aguarda apenas o tempo para se juntar oficialmente ao clube espanhol. Aos 17 anos, ele só poderá se transferir após atingir a maioridade. Apesar da idade, o meio-campista se mostrou seguro sobre a mudança de país e de vida, destacando que está pronto para o novo desafio.

- Sinceramente, não tenho medo. Para mim, é um desafio. Sou novo, mas sei que tudo o que eu sonho em fazer como jogador é possível, e, bem, vou trabalhar para isso. Agora, o que eu quero é chegar lá e conseguir me adaptar rapidamente ao clube, aos meus companheiros, que, bom, já conversei com alguns deles - afirmou o jogador.

Mostrando personalidade e entusiasmo, Mastantuono destacou o orgulho de seguir esse caminho, saindo do River Plate rumo ao Real Madrid, a quem se referiu como "o maior clube do mundo".

- Eu estava no maior clube da América e vou para o maior do mundo. Sempre disse que meu sonho era jogar na Europa, mas obviamente sempre sonhei com o maior sonho, que era o Real Madrid. Acho incrível que tenha acontecido - disse o jogador.

O argentino também comentou os bastidores de sua transferência, revelando que o interesse do Real Madrid surgiu há mais de um ano, mas só agora se concretizou.

- Tive uma primeira conversa com eles há cerca de um ano, um ano e meio. Foi um papo muito bom, mas não resultou em nada. Depois, renovei com o River. Joguei o ano passado inteiro. Neste ano, para ser sincero, se você me perguntasse no início, minha intenção era continuar no River. Não pensava em outra coisa. E, bem, no meio do ano, o Real Madrid apareceu novamente, demonstrou carinho e o quanto queria contar comigo. Foi aí que tomei a decisão. A negociação se resolveu em poucos dias - explicou.

Franco foi revelado pelas categorias de base do River Plate em janeiro de 2024, quando entrou no confronto com o Argentinos Juniors, pelo Campeonato Argentino. Quatro partidas depois, anotou seu primeiro gol, frente ao Excursionistas, pela Copa da Argentina. O bom momento vivido em 2025 lhe rendeu uma convocação para defender a seleção campeã do mundo na Data Fifa de junho; na ocasião, entrou em campo diante do Chile, em vitória por 1 a 0, e se tornou o mais jovem a fazer uma partida pela Albiceleste, com 17 anos, nove meses e 23 dias, quebrando o recorde justamente de Lionel Messi.

O começo meteórico no futebol argentino rendeu ao jogador o apelido de "novo Messi" por alguns torcedores do River. Comparações a Diego Maradona também foram parte da empolgação nos últimos meses pelo desempenho positivo.

Mastantuonou foi titular nos dois jogos dos Millonarios no Mundial de Clubes até o momento. O River Plate venceu o Urawa Reds (JAP) e empatou sem gols com o Monterrey. Nesta quarta-feira (25), a equipe duela com a Inter de Milão precisando apenas de uma nova igualdade para avançar ao mata-mata do torneio. O duelo acontece às 22h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle (EUA).

