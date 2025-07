Alejandro Garnacho recusou uma proposta para atuar ao lado de seu ídolo Cristiano Ronaldo no Al-Nassr, da Arábia Saudita. Fora dos planos do técnico Rúben Amorim no Manchester United, o jovem argentino de 21 anos optou por permanecer no futebol europeu, mesmo com uma oferta financeira tentadora, segundo o The Telegraph.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar de um início promissor de carreirra, Garnacho caiu de produção e perdeu espaço no Manchester United na última temporada. Por essa razão, ele e mais quatro jogadores informaram ao clube inglês que pretendem sair, segundo Fabrizio Romano. Os outros jogadores são Antony, Rashford, Sancho e Malacia.

continua após a publicidade

Mesmo querendo sair do United, Garnacho recusou a abordagem do clube saudita, mesmo que boa economicamente, uma vez que pretende seguir na Europa neste momento da carreira. O A-Nassr é o time de Cristiano Ronaldo, ídolo assumido de Garnacho, e de Jorge Jesus, que foi anunciado pelo clube nesta segunda-feira (14).

Com Garnacho e Antony, barca do United tem cinco jogadores

Alejandro Garnacho lamenta chance perdida pelo United na final da Europa League (Foto: Josep Lago/AFP)

O Manchester United deve ter uma barca bilionária para a próxima temporada. Segundo informações de Fabrizio Romano, cinco jogadores comunicaram ao clube que não desejam permanecer. Dentre eles, um brasileiro. O quinteto somado custa aos cofres ingleses mais de R$ 1,2 bilhão e não renderam, em sua maioria, frutos dentro de campo.

continua após a publicidade

São eles: os atacantees Marcus Rashford, Antony, Alejandro Garnacho e Jadon Sancho, e o lateral Tyrell Malacia.

O jornalista ainda informa que o Manchester United adiou o retorno dos jogadores às atividades para mais tarde, em julho, a fim de ganhar tempo e continuar explorando possíveis soluções. Dos cinco, três estavam emprestados na última temporada.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.