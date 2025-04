Astro do PSG abre o jogo sobre Bola de Ouro: ‘Não é objetivo’

Astro do PSG, Ousmane Dembélé abriu o jogo sobre a possibilidade de conquistar a Bola de Ouro na temporada. O camisa 10 é o protagonista do clube francês na temporada e artilheiro da Ligue 1 com 21 gols marcados.

- Não, não é especificamente um objetivo. O que mais me empolga são os títulos coletivos com o PSG. Ganhar a primeira Liga dos Campeões do clube seria fantástico. É um objetivo ser decisivo, marcar, fazer os outros marcarem. Esse é o sinal dos grandes jogadores - disse o atleta em coletiva.

Dembélé também comentou sobre as mudanças promovidas por Luis Enrique no PSG, principalmente com relação a sua posição original. No entanto, o francês estendeu os elogios ao treinador por conta da mentalidade que ele levou ao clube.

- A posição em que jogo me ajuda. Estou na frente do gol, muito bem servido pelos meus companheiros, então sim, isso ajuda. O treinador sempre nos diz para não desistir, acreditar e manter o foco no que precisamos fazer. Hoje ele se tornou a personalidade do time e um dos nossos pontos fortes.

Com sete gols na Champions League, Dembélé luta para estender sua participação na competição com o PSG e busca classificação sobre o Aston Villa. O atleta também tem a chance de se aproximar de Raphinha e Lewandowski na lista de artilheiro da competição.

Dembélé é candidato à Bola de Ouro pelo PSG

Em 41 partidas disputadas na temporada, Dembélé marcou 32 gols e conta com 10 assistências, além de já ter vencido de forma antecipada o Campeonato Francês. O atacante ainda luta pelo inédito título da Champions League e está na decisão da Copa da França.