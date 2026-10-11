Campeão do mundo pela Espanha anuncia aposentadoria aos 39 anos; veja
Campeão do mundo com a Espanha em 2010, atacante construiu trajetória de títulos por Barcelona, Chelsea, Roma e Lazio
Um dos rostos marcantes do futebol espanhol se aposentou do futebol. Nesta quarta-feira (7), o atacante Pedro, ex-Barcelona e Chelsea, anunciou oficialmente sua aposentadoria dos gramados aos 39 anos.
O jogador decidiu encerrar a carreira após o fim de seu ciclo no futebol italiano, onde defendeu a Lazio em sua última passagem como profissional. Formado em La Masia e alçado aos profissionais pelas mãos de Pep Guardiola, o espanhol construiu uma das galerias de troféus mais cobiçadas do esporte.
Era de Ouro ao lado de Messi e Guardiola
Pedro viveu o ápice de sua carreira vestindo a camisa do Barcelona, sendo peça fundamental no ataque histórico liderado por Lionel Messi.
Pelo clube catalão, o atacante acumulou conquistas expressivas. O espanhol faturou o tricampeonato da Liga dos Campeões da Europa, além de levantar o troféu do Mundial de Clubes em três oportunidades e vencer La Liga cinco vezes.
Um dos feitos mais lembrados de sua trajetória ocorreu na temporada 2009/2010, quando Pedro fez história ao se tornar o primeiro jogador a balançar as redes em seis competições oficiais diferentes dentro de uma mesma temporada.
Campeão do Mundo e carreira em gigantes europeus
O brilho no Camp Nou garantiu espaço na Seleção Espanhola durante a fase mais dominante da "La Roja". Pedro esteve no elenco que conquistou a sonhada Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e foi peça fundamental no título da Eurocopa de 2012.
Após se despedir do futebol espanhol em 2015, o atacante rumou para a Premier League para vestir a camisa do Chelsea. Em Londres, a rotina de títulos continuou: faturou o Campeonato Inglês e a Liga Europa.
Na reta final da carreira, Pedro se aventurou pelo futebol italiano. O veterano acumulou uma passagem sólida pela Roma antes de fechar sua trajetória na capital defendendo as cores da rival Lazio. Ao todo, o espanhol se despede do futebol com 841 partidas oficiais e 205 gols marcados.
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