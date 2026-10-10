Vini Jr. pode desfalcar o Real Madrid no clássico contra o Barcelona
Expulsão na partida contra o Villarreal ameaça presença do brasileiro no Camp Nou
A presença de Vini Jr. no próximo clássico entre Real Madrid e Barcelona, marcado para ser disputado no Camp Nou, está seriamente comprometida. A expulsão direta do atacante brasileiro aos 70 minutos do confronto contra o Villarreal enquadrou o jogador no código disciplinar do futebol espanhol, com estimativa interna de 90% de chances de ausência no duelo catalão.
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A complicação decorre do detalhamento feito pelo juiz Díaz de Mera Escuderos no relatório oficial da partida. Após revisão no monitor do VAR, o árbitro registrou o cartão vermelho por um puxão de cabelo de Vini Jr. no zagueiro Saliba, sem a possibilidade de disputa de bola. Segundo o Artigo 121 do regulamento da Federação Espanhola, infrações cometidas fora do lance de jogo preveem punição automática de dois jogos de suspensão, o que afastaria o camisa 7 dos compromissos contra o Sevilla, no Santiago Bernabéu, e diante do próprio Barcelona.
A sanção ainda pode ultrapassar duas partidas caso a comissão disciplinar interprete de forma severa os relatos sobre a "atitude agressiva" demonstrada pelo atacante nos protestos após a marcação, momento em que precisou ser contido por companheiros de equipe. Caso a pena seja ampliada, o brasileiro ficaria de fora também da visita ao El Sardinero.
Analistas de arbitragem na Espanha apontam pouca margem para que os recursos do departamento jurídico do Real Madrid prosperem, exatamente pelo fato de o lance ter ocorrido sem a bola em jogo. Ciente da gravidade do episódio, o atacante manifestou-se publicamente por meio das suas redes sociais para se retratar com o elenco e com os torcedores:
Lance!
— Desculpem ao meu time e aos torcedores — publicou o camisa 7.
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