Cagliari x Juventus: onde assistir, horário e escalações
Cagliari x Juventus: pela 6ª rodada da Serie A TIM 2026/2027.
Cagliari e Juventus se enfrentam neste domingo (11), às 15h45 (de Brasília), no estádio Unipol Domus, em Cagliari, pela sexta rodada do Campeonato Italiano. Enquanto os donos da casa tentam manter o bom início de temporada, a Velha Senhora busca mais uma vitória para se aproximar das primeiras posições da tabela. A partida terá transmissão do Disney+. Clique para assistir no Disney+!
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Cagliari ocupa a quarta colocação da Serie A, com 12 pontos conquistados. A equipe comandada por Fabio Pisacane vem de vitória por 1 a 0 sobre a Udinese e soma quatro triunfos em cinco partidas disputadas. Jogando em casa, o time tenta manter o desempenho positivo para continuar entre os primeiros colocados.
A Juventus, por sua vez, aparece na sétima posição, com 10 pontos, e busca encostar nos líderes. Na rodada anterior, a equipe de Luciano Spalletti venceu a Atalanta por 2 a 0. A Velha Senhora chega ao confronto embalada por duas vitórias consecutivas e com uma sequência de seis jogos marcando gols.
Confira as informações de Cagliari x Juventus
FICHA TÉCNICA
CAGLIARI 🆚 JUVENTUS
🏆 Competição: Campeonato Italiano – 6ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 11 de outubro de 2026, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Unipol Domus, Cagliari, Itália
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴🔵 CAGLIARI (Técnico: Fabio Pisacane)
Elia Caprile; Zé Pedro, Yerry Mina, Juan Rodríguez e Adam Obert; Michel Adopo, Harry Winks e Alessandro Romano; Jacopo Fazzini, Paul Mendy e Daniel Maldini.
⚫⚪ JUVENTUS (Técnico: Luciano Spalletti)
Guglielmo Vicario; Pierre Kalulu, Jhon Lucumí, Bremer e Zeki Çelik; Weston McKennie e Douglas Luiz; Francisco Conceição, Nick Woltemade e Kerim Alajbegovic; Randal Kolo Muani.
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