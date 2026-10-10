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Emiliano Díaz confirma proposta e explica recusa ao Corinthians

Filho de Ramón Díaz revela bastidores das negociações com a diretoria alvinegra

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
10/10/2026 09:15
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Osmar Stabile, presidente do Corinthians, durante treino do Corinthians
Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Emiliano Díaz, filho e auxiliar de Ramón Díaz, explicou os motivos que o levaram a recusar uma proposta para assumir o comando do Corinthians. Inicialmente, a dupla era a prioridade da diretoria alvinegra para substituir Fernando Diniz. Diante das dificuldades na negociação, o clube apresentou uma alternativa para viabilizar seu retorno, mas as conversas não avançaram.

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A proposta previa que Ramón Díaz assumisse a função de diretor técnico, enquanto seu filho, Emiliano Díaz, ficaria responsável por comandar a equipe à beira do campo. O formato foi pensado em razão da suspensão de seis partidas aplicada ao treinador pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

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— Hoje me tocou tomar a decisão mais difícil da minha carreira, que é não poder viver o sonho que tanto esperei. É um dia muito triste. Mas tem uma coisa que sempre levei comigo, que é a lealdade — disse o auxiliar.

— E hoje tenho o dever como profissional, mas principalmente como filho, de acompanhar a pessoa que apostou tudo em mim num momento muito difícil e que quer cumprir seu último sonho no futebol — seguiu.

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Emiliano Díaz agradeceu o carinho recebido da torcida do Corinthians nos últimos dias e prometeu retornar ao clube no futuro. O auxiliar também reforçou sua identificação com o Timão e afirmou que pretende conquistar títulos ao lado dos torcedores em uma nova oportunidade.

— Então falo direto pra você, Fiel. Nada que eu diga ou faça vai ser suficiente pra agradecer todo o carinho e o amor que vocês me deram nesses últimos dias. Nunca vou esquecer isso. E quero deixar aqui uma promessa: um dia eu vou voltar!! Vou fazer tudo e mais um pouco pra merecer essa oportunidade, voltar e ganhar tudo ao lado de vocês. Amo vocês com todo meu coração. Vou seguir torcendo como sempre, porque vocês sabem… virei um maloqueiro que nunca desiste! Tenho certeza que essa história vai ter mais um capítulo — completou.

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Ramon Diaz e Emiliano Riaz
Ramón Díaz e Emiliano Díaz durante passagem pelo Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

Busca por técnico no Corinthians

O Corinthians segue no mercado em busca de um novo treinador após a demissão de Fernando Diniz. Nos últimos dias, a diretoria alvinegra entrou em contato com cinco profissionais para avaliar a possibilidade de assumir o comando da equipe na reta final da temporada. Até o momento, porém, nenhuma das consultas resultou em um acordo.

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O primeiro nome procurado foi Ramón Díaz, considerado inicialmente o plano A da diretoria. Sem avanço nas conversas, o Timão ampliou a lista de alternativas e buscou informações sobre Sylvinho, Luis Zubeldía, Fábio Carille e, mais recentemente, Juan Pablo Vojvoda.

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A intenção do clube é encontrar um profissional disposto a assumir um compromisso de curta duração, com contrato até o fim de 2026. O novo comandante terá como principal missão afastar o Corinthians da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Entre os cinco nomes consultados, quatro estão livres no mercado. A exceção é Fábio Carille, atualmente no futebol saudita. As situações, no entanto, são diferentes, com recusas, dificuldades nas negociações e sondagens ainda sem evolução.

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