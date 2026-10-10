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Messi marca duas vezes em vitória do Inter Miami após despedida; veja

Astro argentino chegou a 934 gols na carrreira

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 23:23
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Lionel Messi marcou duas vezes na vitória do Inter Miami sobre o DC United pela MLS (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)
Lionel Messi marcou duas vezes na vitória do Inter Miami sobre o DC United pela MLS (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

Lionel Messi voltou ao Inter Miami em grande estilo neste sábado (10). Após a despedida da seleção argentina, o camisa 10 marcou duas vezes na vitória por 4 a 0 sobre o DC United, no Nu Stadium, pela temporada regular da Major League Soccer (MLS). Com os gols, o atacante chegou a 934 na carreira em partidas oficiais e ficou a 66 da marca de mil.

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O argentino foi decisivo na segunda etapa, quando marcou os dois gols que completaram a goleada. Antes do intervalo, Luis Suárez já havia balançado as redes duas vezes e construído a vantagem do Inter Miami. O resultado também ampliou a liderança de Messi na artilharia da MLS, com 23 gols, cinco a mais que Petar Musa, do FC Dallas.

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Messi decide no segundo tempo

O Inter Miami abriu o placar aos três minutos do primeiro tempo, com Luis Suárez. O uruguaio voltou a marcar aos 39 e deixou a equipe da Flórida em vantagem por 2 a 0 no intervalo.

Na volta para a segunda etapa, Messi precisou de apenas dois minutos para marcar. O argentino recebeu passe de Suárez e finalizou para ampliar o placar. Aos 15, voltou a balançar as redes após uma jogada individual, driblando adversários antes de concluir para o gol e definir o resultado em 4 a 0.

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Com o doblete, Messi alcançou 934 gols oficiais na carreira. Aos 39 anos, o atacante segue em busca da marca de mil gols e mantém o protagonismo no Inter Miami, clube com o qual tem contrato até 2028. Veja os gols abaixo:

Retorno após despedida da seleção argentina

A partida foi a primeira de Messi pelo Inter Miami depois da homenagem recebida na seleção argentina. Na terça-feira (6), o craque foi ovacionado no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, durante a vitória por 3 a 0 sobre o Benim.

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Campeão da Copa do Mundo de 2022, o camisa 10 protagonizou uma noite marcada pela emoção dos torcedores. Poucos dias depois, voltou a campo pelo clube norte-americano e manteve a sequência de grandes atuações, com dois gols e participação direta na construção do resultado.

Messi acena para torcedores em despedida da Argentina
Messi acena para torcedores em despedida da Argentina (Foto: Luis ROBAYO/AFP)

Inter Miami é vice-líder da Conferência Leste

A goleada levou o Inter Miami aos 49 pontos, na segunda colocação da Conferência Leste. A equipe está 11 pontos atrás do líder Nashville, que soma 60.

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O próximo compromisso do time de Messi será contra o New York City FC, na quarta-feira (14), às 20h30 (de Brasília), pela temporada regular da MLS.

Lionel Messi marcou duas vezes na vitória do Inter Miami sobre o DC United pela MLS (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)
Lionel Messi marcou duas vezes na vitória do Inter Miami sobre o DC United pela MLS (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

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