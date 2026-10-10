AO VIVO: siga a classificação do GP de Singapura, etapa da F1
Sessão define a décima sétima pole position da temporada de 2026
A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 9 e 11 de outubro, para o GP de Singapura. Os pilotos já estiveram nas pistas de Marina Bay para a corrida sprint e, para fechar o sábado (10), formam o grid de largada da prova principal. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
ATUALIZAÇÃO: Bortoleto fica em 16º lugar, na cola, mas fora, da zona de eliminação.
➡️ Com nove abandonos, Max Verstappen vence sprint do GP de Singapura da F1
Tempo real da classificação do GP de Singapura na F1
*EM ATUALIZAÇÃO
🏁 FIM DO Q1! Hamilton foi o mais rápido; Bortoleto é 16º.
ELIMINADOS: Fernando Alonso, Alex Albon, Lance Stroll, Sergio Pérez, Valtteri Bottas e Isack Hadjar.
- Bortoleto não registra novo tempo, mas avança no laço, em 16º.
- Dupla da Racing Bulls melhorou bastante e se livrou de vez da eliminação.
- Cronômetro encerrado!
- Hulkenberg volta a melhorar e vai, mais uma vez, para 5ª colocação.
- Bom tempo de Leclerc, que cola em Hamilton.
- Brasileiro cai com a melhora de Carlos Sainz.
- Gabriel Bortoleto enfim registrou uma volta rápida e sobe para 13º.
- Melhor no primeiro e segundo setores, Hamilton é o novo líder, ao virar 1m32s680.
- Bom tempo de Hulkenberg, que vai para 5º - enquanto isso, Bortoleto segue sem bom tempo rápido.
- Dupla da McLaren chegou com os dois pés na porta: Norris assume a liderança, e Piastri sobe para segundo.
- Max Verstappen brilha e pula para o topo! Sem surpresas...
- Motor de Isack Hadjar parece ter "morrido", e piloto para na pista. Por sorte, o francês consegue religar o carro e dirige em direção aos boxes. Ação previne que sessão seja interrompida para ele e para todos.
- Não demorou, porém, para os medalhões chegarem. Lewis Hamilton assume a ponta.
- Com primeiros tempos marcados, Liam Lawson lidera a tabela.
- Segundos depois, foi a vez de Lance Stroll dar um susto. Felizmente, piloto da Aston Martin conseguiu retornar à disputa.
- Mal começou, e o primeiro problema já aconteceu: Esteban Ocon sofre com o carro e fica perto de bater no muro. Bandeira amarela chegou e saiu.
- Dupla do alemão, Gabriel Bortoleto também foi para a pista.
- Quem puxa o primeiro grupo na saída dos boxes é Nico Hulkenberg.
🟢 CLASSIFICAÇÃO INICIADA!
- Vale lembrar que, independentemente do resultado, George Russell largará do fim do pelotão devido às mudanças feitas pela Mercedes no carro.
- Batida de Alex Albon se tornou problema para Gabriel Bortoleto antes da classificação? Entenda aqui.
- Relembre como foi o GP do Bahrein:
- Classificação do GP de Singapura começa jajá
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
O GP de Singapura fecha um ciclo de três disputas consecutivas na Ásia. A gira teve início no último fim de semana de setembro, no Azerbaijão, e continuou no Bahrein. Por conta da guerra no Oriente Médio, este ano a corrida aconteceu excepcionalmente no Circuito de Sepang, na Malásia.
A oito etapas do fim do calendário, Kimi Antonelli segue disparado na liderança do mundial de pilotos. Com o segundo lugar na Malásia, o prospecto italiano da Mercedes chegou a 320 pontos, 84 a mais que o vice e companheiro de equipe, George Russell.
Atrás, aparecem Lewis Hamilton e Charles Leclerc, da Ferrari, com 214 e 191 pontos, respectivamente. Lando Norris, da McLaren, fecha o top-5 com os mesmos 188 pontos de Max Verstappen. O piloto da Red Bull conquistou sua primeira vitória do ano neste domingo (4), no GP do Bahrein.
Tudo sobre
Fórmula 1
Batida na sprint faz Bortoleto virar dúvida para classificação da F1Há 2 horas
Fórmula 1
Com nove abandonos, Verstappen vence sprint do GP de Singapura da F1Há 3 horas
Fórmula 1
Volta a volta da vitória de Verstappen na sprint do GP de Singapura pela F1 2026Há 5 horas
Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de Singapura neste sábado (10)Há 7 horas
Fórmula 1
GP de Singapura: saiba como ficou o grid de largada da corrida sprint da F1Há 21 horas
Fórmula 1
Verstappen conquista pole da Sprint da F1 em Singapura; Bortoleto larga em 14ºHá 23 horas
Mais LANCE!