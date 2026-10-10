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AO VIVO: siga a classificação do GP de Singapura, etapa da F1

Sessão define a décima sétima pole position da temporada de 2026

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 09:30
Atualizado há 3 minutos
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George Russell perde controle do carro e roda na sprint do GP de Singapura pela F1 2026
George Russell perde controle do carro e roda na sprint do GP de Singapura pela F1 2026 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 9 e 11 de outubro, para o GP de Singapura. Os pilotos já estiveram nas pistas de Marina Bay para a corrida sprint e, para fechar o sábado (10), formam o grid de largada da prova principal. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

ATUALIZAÇÃO: Bortoleto fica em 16º lugar, na cola, mas fora, da zona de eliminação.

➡️ Com nove abandonos, Max Verstappen vence sprint do GP de Singapura da F1

Tempo real da classificação do GP de Singapura na F1

*EM ATUALIZAÇÃO

🏁 FIM DO Q1! Hamilton foi o mais rápido; Bortoleto é 16º.
ELIMINADOS: Fernando Alonso, Alex Albon, Lance Stroll, Sergio Pérez, Valtteri Bottas e Isack Hadjar.

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  1. Bortoleto não registra novo tempo, mas avança no laço, em 16º.
  • Dupla da Racing Bulls melhorou bastante e se livrou de vez da eliminação.
  • Cronômetro encerrado!
  1. Hulkenberg volta a melhorar e vai, mais uma vez, para 5ª colocação.
  1. Bom tempo de Leclerc, que cola em Hamilton.
  • Brasileiro cai com a melhora de Carlos Sainz.
  1. Gabriel Bortoleto enfim registrou uma volta rápida e sobe para 13º.
  • Melhor no primeiro e segundo setores, Hamilton é o novo líder, ao virar 1m32s680.
  1. Bom tempo de Hulkenberg, que vai para 5º - enquanto isso, Bortoleto segue sem bom tempo rápido.
  • Dupla da McLaren chegou com os dois pés na porta: Norris assume a liderança, e Piastri sobe para segundo.
  • Max Verstappen brilha e pula para o topo! Sem surpresas...
  • Motor de Isack Hadjar parece ter "morrido", e piloto para na pista. Por sorte, o francês consegue religar o carro e dirige em direção aos boxes. Ação previne que sessão seja interrompida para ele e para todos.
  • Não demorou, porém, para os medalhões chegarem. Lewis Hamilton assume a ponta.
  • Com primeiros tempos marcados, Liam Lawson lidera a tabela.
  1. Segundos depois, foi a vez de Lance Stroll dar um susto. Felizmente, piloto da Aston Martin conseguiu retornar à disputa.
  • Mal começou, e o primeiro problema já aconteceu: Esteban Ocon sofre com o carro e fica perto de bater no muro. Bandeira amarela chegou e saiu.
  1. Dupla do alemão, Gabriel Bortoleto também foi para a pista.
  • Quem puxa o primeiro grupo na saída dos boxes é Nico Hulkenberg.

🟢 CLASSIFICAÇÃO INICIADA!

  • Vale lembrar que, independentemente do resultado, George Russell largará do fim do pelotão devido às mudanças feitas pela Mercedes no carro.
  1. Batida de Alex Albon se tornou problema para Gabriel Bortoleto antes da classificação? Entenda aqui.
  • Relembre como foi o GP do Bahrein:
  • Classificação do GP de Singapura começa jajá

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O GP de Singapura fecha um ciclo de três disputas consecutivas na Ásia. A gira teve início no último fim de semana de setembro, no Azerbaijão, e continuou no Bahrein. Por conta da guerra no Oriente Médio, este ano a corrida aconteceu excepcionalmente no Circuito de Sepang, na Malásia.

A oito etapas do fim do calendário, Kimi Antonelli segue disparado na liderança do mundial de pilotos. Com o segundo lugar na Malásia, o prospecto italiano da Mercedes chegou a 320 pontos, 84 a mais que o vice e companheiro de equipe, George Russell.

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Atrás, aparecem Lewis Hamilton e Charles Leclerc, da Ferrari, com 214 e 191 pontos, respectivamente. Lando Norris, da McLaren, fecha o top-5 com os mesmos 188 pontos de Max Verstappen. O piloto da Red Bull conquistou sua primeira vitória do ano neste domingo (4), no GP do Bahrein.

Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia (Foto: I-HWA CHENG / AFP)
Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia (Foto: I-HWA CHENG / AFP)
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