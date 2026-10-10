Ex-Santos, Matheus Oliveira chega a 100 jogos em time da Coreia
Meia-atacante é o maior artilheiro da história do clube sul-coreano
O brasileiro Matheus Oliveira completou 100 partidas pelo Anyang neste sábado (10), em uma vitória por 1 a 0 sobre o Gimcheon Sangmu, fora de casa, pelo Campeonato Sul-Coreano. Revelado pelo Santos, o meia-atacante chegou à marca em um momento importante da temporada, com a equipe na oitava colocação e a dois pontos da zona de classificação para os playoffs do título, a duas rodadas do fim.
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Desde que chegou ao futebol sul-coreano, em 2024, Matheus construiu uma trajetória de destaque pelo Anyang. Logo na primeira temporada, o brasileiro foi eleito o melhor jogador (MVP) da K League 2 e participou da campanha que garantiu o primeiro título da história do clube, além do acesso à elite nacional.
Matheus Oliveira é o maior artilheiro da história do Anyang
O desempenho com a camisa do Anyang transformou Matheus Oliveira no maior goleador da história do clube. Na atual temporada, o brasileiro soma 12 gols e cinco assistências e continua na disputa pela artilharia do campeonato sul-coreano.
Ao comentar a marca centenária, o jogador destacou a importância da confiança recebida desde sua chegada e a relevância do resultado conquistado fora de casa na briga por uma vaga nos playoffs.
— Fico muito feliz em completar 100 jogos com a camisa do Anyang. Foi um clube que acreditou muito em mim desde a minha chegada, e conseguimos construir uma história muito bonita juntos. Essa vitória fora de casa foi importante para seguirmos na disputa por uma vaga nos playoffs. Vamos continuar trabalhando para terminar a temporada da melhor maneira possível — afirmou.
Quando o Anyang volta a jogar?
O próximo compromisso do Anyang será no domingo (18), contra o Pohang Steelers, fora de casa, pela sequência do Campeonato Sul-Coreano. Restando duas rodadas para o fim da temporada, a equipe busca somar pontos para alcançar a zona de classificação para os playoffs do título.
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