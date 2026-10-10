O atacante Agustín Canobbio revelou que recebeu uma proposta para deixar o Fluminense, mas decidiu recusá-la por conta do desejo de conquistar a Libertadores pelo clube das Laranjeiras. A revelação foi feita durante entrevista ao programa Bola da Vez, da ESPN.

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O jogador explicou que a possibilidade de conquistar a Libertadores pelo Fluminense teve peso importante em sua decisão de permanecer no clube, mesmo diante de uma proposta financeiramente mais vantajosa.

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— Tem a ver (com o sonho do título da Libertadores). Lógico que o que chegou tinha uma diferença econômica. Eu estou muito feliz aqui na cidade e no Fluminense. Estou confortável aqui. A decisão passou pela Libertadores que a gente tem pela frente e também por uma coisa pessoal que coloquei na mesa, que foi que eu não queria ir a um lugar tão longe, onde o futebol não tem tanta intensidade ou não é tão competitivo. Eu queria aproveitar essa força, essa energia e meu crescimento individual para colocar tudo dentro de campo pelo Fluminense — disse.

Além da busca por títulos, o atleta destacou a competitividade do futebol brasileiro e o desejo de continuar evoluindo para manter suas chances de convocação à seleção nacional.

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— Tudo isso pesou na minha escolha. A paixão que eu tenho pelo futebol. Se Deus quiser mais na frente, conseguirei essa parte que hoje não quis, mas acho que o futebol, e como eu vivo o futebol, não podia ir embora sem uma taça ou uma consagração. Além disso, tem a seleção, que para mim é o máximo e eu tenho que estar competindo o tempo todo, como é no futebol brasileiro, para deixar o meu nível cada vez mais alto — finalizou.

Canobbio durante a disputa da Copa do Mundo 2026 (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

Conheça a trajetória de Agustín Canobbio

Agustín Canobbio chegou ao Fluminense em janeiro de 2025, após se destacar pelo Athletico-PR. Desde então, o atacante uruguaio disputou 99 partidas com a camisa tricolor, com 21 gols marcados e nove assistências.

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Revelado pelo Fénix, do Uruguai, o jogador estreou profissionalmente aos 17 anos. Em 2018, foi contratado pelo Peñarol, onde disputou 125 partidas e conquistou três títulos antes de seguir sua carreira no futebol brasileiro.

Pela Seleção Uruguaia, Canobbio conquistou o Sul-Americano Sub-20 em 2017 e passou a integrar a equipe principal do país. O atacante acumula convocações para as Copas do Mundo de 2022 e 2026, além da Copa América de 2024.