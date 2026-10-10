Mourinho cancela coletiva e gera polêmica no Real Madrid
Técnico do Real Madrid evita microfones para não correr risco de gancho em clássicos
O encerramento da partida entre Real Madrid e Villarreal no Santiago Bernabéu ganhou contornos de forte tensão nos bastidores. Cerca de 40 minutos após o apito final da vitória merengue por 1 a 0, a organização de La Liga confirmou que o técnico José Mourinho decidiu não comparecer à conferência de imprensa obrigatória, acompanhado pelo silêncio total dos atletas do elenco madridista.
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A ausência dos microfones foi motivada pela insatisfação do treinador com a atuação do árbitro Díaz de Mera, que anulou um gol do Real Madrid e expulsou o atacante Vini Jr. após intervenção do VAR. De acordo com informações apuradas pelo jornal espanhol Marca, o treinador português optou pela lei do silêncio de forma calculada para não arriscar declarações contundentes que resultassem em sanções disciplinares por parte do comitê de arbitragem.
— Não vou falar porque quero estar no banco contra o Sevilha e o Barcelona — confidenciou Mourinho nos bastidores, justificando a decisão de evitar o risco de suspensão nos compromissos decisivos do Campeonato Espanhol.
O clima de indignação nas alamedas do Santiago Bernabéu refletiu a postura do treinador. Já incomodado com lances do derbi anterior contra o Atlético de Madrid, o comandante e a diretoria merengue viram no cartão vermelho direto de Vini Jr. o estopim de uma crise com a comissão de arbitragem. Das bancadas, a torcida madridista protestou ruidosamente com cânticos e vaias direcionadas à Federação e à organização da liga.
Sem se pronunciar aos jornalistas ao fim do jogo, Mourinho adiou seu reencontro com a imprensa para a próxima terça-feira, na entrevista prévia da partida contra a Roma pela Champions League, enquanto o departamento jurídico do Real Madrid elabora relatórios internos sobre as decisões do apito.
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