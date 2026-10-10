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Mourinho cancela coletiva e gera polêmica no Real Madrid

Técnico do Real Madrid evita microfones para não correr risco de gancho em clássicos

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 19:25
Supervisionado porAndré Carbone,
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O árbitro Isidro Escuderos mostra o cartão vermelho para o atacante brasileiro do Real Madrid, número 7, Vinicius Junior (2º à esquerda), durante a partida do Campeonato Espanhol entre Real Madrid CF e Villarreal CF no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 10 de outubro de 2026. (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)
Vini Jr. é contido por companheiros de equipe enquanto discute com o árbitro Isidro Escuderos após receber cartão vermelho durante a partida do Campeonato Espanhol entre Real Madrid e Villarreal (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)

O encerramento da partida entre Real Madrid e Villarreal no Santiago Bernabéu ganhou contornos de forte tensão nos bastidores. Cerca de 40 minutos após o apito final da vitória merengue por 1 a 0, a organização de La Liga confirmou que o técnico José Mourinho decidiu não comparecer à conferência de imprensa obrigatória, acompanhado pelo silêncio total dos atletas do elenco madridista.

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O atacante brasileiro do Real Madrid, número 07, Vinicius Junior (C), é contido por companheiros de equipe enquanto discute com o árbitro Isidro Escuderos após receber um cartão vermelho durante a partida do Campeonato Espanhol entre Real Madrid CF e Villarreal CF, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 10 de outubro de 2026. (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)
Vini Jr. é contido por companheiros de equipe enquanto discute com o árbitro Isidro Escuderos após receber cartão vermelho durante a partida do Campeonato Espanhol entre Real Madrid e Villarreal (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)

A ausência dos microfones foi motivada pela insatisfação do treinador com a atuação do árbitro Díaz de Mera, que anulou um gol do Real Madrid e expulsou o atacante Vini Jr. após intervenção do VAR. De acordo com informações apuradas pelo jornal espanhol Marca, o treinador português optou pela lei do silêncio de forma calculada para não arriscar declarações contundentes que resultassem em sanções disciplinares por parte do comitê de arbitragem.

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— Não vou falar porque quero estar no banco contra o Sevilha e o Barcelona — confidenciou Mourinho nos bastidores, justificando a decisão de evitar o risco de suspensão nos compromissos decisivos do Campeonato Espanhol.

O técnico português do Real Madrid, José Mourinho, reage durante a partida do Campeonato Espanhol entre Real Madrid CF e Villarreal CF no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 10 de outubro de 2026. (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)
José Mourinho abdica da coletiva para não arriscar suspensão contra Sevilha e Barcelona (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)

O clima de indignação nas alamedas do Santiago Bernabéu refletiu a postura do treinador. Já incomodado com lances do derbi anterior contra o Atlético de Madrid, o comandante e a diretoria merengue viram no cartão vermelho direto de Vini Jr. o estopim de uma crise com a comissão de arbitragem. Das bancadas, a torcida madridista protestou ruidosamente com cânticos e vaias direcionadas à Federação e à organização da liga.

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Sem se pronunciar aos jornalistas ao fim do jogo, Mourinho adiou seu reencontro com a imprensa para a próxima terça-feira, na entrevista prévia da partida contra a Roma pela Champions League, enquanto o departamento jurídico do Real Madrid elabora relatórios internos sobre as decisões do apito.

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