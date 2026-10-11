Jornal detona atitude de Vini Jr após expulsão: 'Sem dúvidas'

O jornal espanhol Marca criticou Vinícius Júnior após a expulsão do atacante na vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Villarreal, neste sábado (10), no Santiago Bernabéu, pela oitava rodada de LALIGA. O brasileiro recebeu cartão vermelho direto após puxar o cabelo do adversário Saliba, em lance que também resultou na anulação de um gol do camisa 7.

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Em sua análise, o periódico classificou a expulsão como indiscutível e afirmou que a reação do brasileiro indicava um possível desconhecimento da regra.

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— De acordo com as regras, a ação de Vini Jr era para cartão vermelho. Sem dúvida. Porque puxar o cabelo é cartão vermelho. E Vini puxou o cabelo de Saliba — publicou o jornal.

Jornal Marca publicando 'Provavelmente que Vinicius não conheça o regulamento' (Foto: Reprodução)

Como foi a expulsão de Vini Jr?

Vini Jr começou a partida no banco de reservas e entrou no decorrer do confronto. Depois de marcar um gol com assistência de Jude Bellingham, o atacante teve o lance revisado pelo árbitro Isidro Díaz de Mera, que foi chamado ao monitor do VAR para analisar um puxão de cabelo no início da jogada.

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Após rever as imagens, o árbitro anulou o gol e expulsou o brasileiro com cartão vermelho direto. Inconformado com a decisão, Vini Jr reclamou antes de deixar o gramado e seguir para os vestiários.

Apesar da expulsão, o Real Madrid garantiu a vitória por 1 a 0. O gol da equipe merengue foi marcado por Diomande, aos 17 minutos do segundo tempo, após passe de Federico Valverde.

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Lance sem disputa de bola prevê gancho mínimo de duas partidas no Campeonato Espanhol (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)

Com a expulsão, Vinícius Júnior está suspenso automaticamente para o próximo compromisso do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, contra o Sevilla, no dia 18 de outubro. O atacante, no entanto, poderá atuar nos compromissos da equipe pela Champions League, conforme o calendário da competição.

O resultado diante do Villarreal ajudou o Real Madrid a reagir após a derrota para o Atlético de Madrid antes da Data Fifa. Com 18 pontos, o time ocupa a terceira posição na tabela de LALIGA.