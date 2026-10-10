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Sassuolo x Milan: onde assistir, horário e escalações

Sassuolo x Milan: pela 6ª rodada da Serie A TIM 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 21:08
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Serie A TIM 2026/2027 - Sassuolo x Milan
Onde assistir ao vivo a partida entre Sassuolo e Milan pelo Serie A TIM 2026/2027 (Arte / Lance!)

Sassuolo e Milan se enfrentam neste domingo (11), às 13h (de Brasília), no Mapei Stadium, em Reggio Emilia, pela sexta rodada do Campeonato Italiano. Enquanto os donos da casa buscam recuperação após a derrota na rodada anterior, o time rossonero tenta manter a invencibilidade e se aproximar dos primeiros colocados.

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Ficha do jogo

SAS
MIL
Campeonato
Serie A TIM 2026/2027
Data e Hora
11/10/2026, 13:00
Local
MAPEI Stadium - Città del Tricolore - Reggio Emilia
Árbitro
Onde assistir

Como chegam as equipes

O Sassuolo ocupa a 11ª posição na tabela, com sete pontos conquistados nas cinco primeiras rodadas. A equipe soma duas vitórias, um empate e duas derrotas e vem de um revés por 2 a 1 diante do Monza, antes da pausa para a Data Fifa.

Para o confronto, o time comandado por Alberto Aquilani conta com Domenico Berardi como uma das principais referências ofensivas. O atacante tem um gol na competição e tenta ajudar a equipe a voltar a vencer diante de um adversário que ainda não perdeu no campeonato.

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O Milan, por sua vez, aparece na quinta colocação, com 11 pontos. Invicto na Serie A, o time soma três vitórias e dois empates e chega ao confronto após vencer o Lecce por 3 a 0. Sob o comando de Rúben Amorim, a equipe busca manter a sequência positiva para encurtar a distância para os líderes.

Para a partida, o Milan não poderá contar com Alexis Saelemaekers, que sofreu uma lesão durante a Data Fifa. O lateral Pervis Estupiñán também é dúvida, após sentir um problema físico enquanto defendia a seleção do Equador.

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Confira as informações de Sassuolo x Milan

FICHA TÉCNICA

SASSUOLO 🆚 MILAN
🏆 Competição: Campeonato Italiano – 6ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 11 de outubro de 2026, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Mapei Stadium, Reggio Emilia, Itália
📺 Onde assistir: SportyNet (YouTube) e Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟢⚫ SASSUOLO (Técnico: Alberto Aquilani)
Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen e Doig; Thorstvedt, Matic e Adzic; Berardi, Esposito e Laurienté.

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🔴⚫ MILAN (Técnico: Rúben Amorim)
Corvi; Delprato, Troilo e Diego Carlos; Valeri, Keita, Sierro, Bernabé e Britschgi; Touré e Romero.

Serie A TIM 2026/2027 - Sassuolo x Milan
Onde assistir ao vivo a partida entre Sassuolo e Milan pelo Serie A TIM 2026/2027 (Arte / Lance!)

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