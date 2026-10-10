De volta ao Zenit após servir à Seleção Brasileira na Data Fifa, o lateral-esquerdo paraibano Douglas Santos foi peça-chave em um grande resultado no futebol europeu. Neste sábado (10), a equipe de São Petersburgo venceu o Krasnodar por 3 a 2, fora de casa, pela 10ª rodada do Campeonato Russo, encerrando a invencibilidade dos donos da casa no torneio.

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Douglas Santos dá assistência cirúrgica na vitória do Zenit por 3 a 2 sobre o Krasnodar (Foto: Divulgação)

Douglas Santos teve participação direta na construção do placar ao dar o passe para Glushenkov abrir o caminho da vitória ainda na primeira etapa. Com o resultado positivo, o Zenit alcançou os 21 pontos e superou o próprio Krasnodar nos critérios de desempate para assumir a liderança provisória da competição nacional. O Dínamo Moscou ainda joga na rodada e pode alterar o topo da tabela.

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De volta após a Data FIFA, Douglas Santos comemora liderança do Campeonato Russo e fim da invencibilidade do rival (Foto: Divulgação)

— Fico muito feliz por voltar ao clube com uma vitória tão importante. Sabíamos da dificuldade de enfrentar o Krasnodar fora de casa, mas fizemos uma grande partida, com concentração e intensidade. Fico feliz por ter contribuído com uma assistência, mas o mais importante é o resultado da equipe. Vamos seguir trabalhando para manter o Zenit na parte de cima da tabela — comemorou o lateral.

O Zenit retorna aos gramados pelo Campeonato Russo no próximo dia 18 de outubro, quando recebe o Akhmat Grozny na Gazprom Arena, em São Petersburgo, às 8h (horário de Brasília).