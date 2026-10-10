Douglas Santos dá assistência, Zenit vence e lidera o Russo
Douglas Santos dá passe para gol em jogo do campeonato russo
De volta ao Zenit após servir à Seleção Brasileira na Data Fifa, o lateral-esquerdo paraibano Douglas Santos foi peça-chave em um grande resultado no futebol europeu. Neste sábado (10), a equipe de São Petersburgo venceu o Krasnodar por 3 a 2, fora de casa, pela 10ª rodada do Campeonato Russo, encerrando a invencibilidade dos donos da casa no torneio.
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Douglas Santos teve participação direta na construção do placar ao dar o passe para Glushenkov abrir o caminho da vitória ainda na primeira etapa. Com o resultado positivo, o Zenit alcançou os 21 pontos e superou o próprio Krasnodar nos critérios de desempate para assumir a liderança provisória da competição nacional. O Dínamo Moscou ainda joga na rodada e pode alterar o topo da tabela.
— Fico muito feliz por voltar ao clube com uma vitória tão importante. Sabíamos da dificuldade de enfrentar o Krasnodar fora de casa, mas fizemos uma grande partida, com concentração e intensidade. Fico feliz por ter contribuído com uma assistência, mas o mais importante é o resultado da equipe. Vamos seguir trabalhando para manter o Zenit na parte de cima da tabela — comemorou o lateral.
O Zenit retorna aos gramados pelo Campeonato Russo no próximo dia 18 de outubro, quando recebe o Akhmat Grozny na Gazprom Arena, em São Petersburgo, às 8h (horário de Brasília).
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