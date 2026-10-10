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Liverpool x Manchester City: onde assistir, horário e escalações

Liverpool x Manchester City: pela 6ª rodada da Premier League 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 20:57
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Premier League 2026/2027 - Liverpool x Manchester City
Onde assistir ao vivo a partida entre Liverpool e Manchester City pelo Premier League 2026/2027 (Arte / Lance!)

Liverpool e Manchester City se enfrentam neste domingo (11), às 12h30 (de Brasília), em Anfield, pela 6ª rodada da Premier League. O clássico reúne duas equipes com objetivos diferentes neste início de campeonato: enquanto os Citizens defendem a liderança e os 100% de aproveitamento, os Reds tentam se aproximar do grupo que disputa as primeiras posições. A partida terá transmissão do Disney+. Clique para assistir no Disney+!

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Ficha do jogo

LIV
MCI
Campeonato
Premier League 2026/2027
Data e Hora
11/10/2026, 12:30
Local
Anfield - Liverpool
Árbitro
Onde assistir

Como chegam as equipes

O Liverpool soma nove pontos e busca uma vitória em casa para encurtar a distância para os líderes. A equipe vem de duas vitórias consecutivas e pretende manter a sequência positiva diante de um dos principais candidatos ao título.

Para o confronto, o técnico Andoni Iraola deve manter a base da equipe que vem atuando. O atacante Alexander Isak não passou no último teste antes da partida e está fora, assim como Gakpo.

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O Manchester City, por sua vez, lidera a Premier League com 15 pontos e tenta manter os 100% de aproveitamento. A equipe comandada por Enzo Maresca terá um teste importante fora de casa para consolidar o bom início de temporada.

O principal desfalque dos Citizens é Phil Foden, suspenso após ser expulso na rodada anterior. Com isso, Iliman Ndiaye, Rayan Cherki e Antoine Semenyo devem formar o trio de meias da equipe.

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Além da disputa em campo, o clássico acontece em meio à repercussão do caso envolvendo as acusações de violações financeiras contra o Manchester City. O clube recorreu e contesta as acusações, e o processo ainda aguarda uma decisão definitiva.

Confira as informações de Liverpool x Manchester City

FICHA TÉCNICA

LIVERPOOL 🆚 MANCHESTER CITY
🏆 Competição: Premier League – 6ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 11 de outubro de 2026, às 12h30 (de Brasília)
📍 Local: Anfield, Liverpool, Inglaterra
📺 Onde assistir: Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 LIVERPOOL (Técnico: Andoni Iraola)
Alisson; Ronald Araújo, Jacquet, Van Dijk e Kerkez; Mac Allister e Szoboszlai; Muñoz, Wirtz e Ngumoha; Barcola.

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🔵 MANCHESTER CITY (Técnico: Enzo Maresca)
Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi e Gvardiol; Anderson e Enzo Fernández; Ndiaye (Doku), Cherki e Semenyo; Haaland.

Premier League 2026/2027 - Liverpool x Manchester City
Onde assistir ao vivo a partida entre Liverpool e Manchester City pelo Premier League 2026/2027 (Arte / Lance!)

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