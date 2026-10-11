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Estrangeiros reagem à atuação de Rayan após goleada: 'Claramente'

O Chelsea venceu o Bournemouth por 5 a 1

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/10/2026 05:30
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Rayan em ação durante goleada do Chelsea
Rayan em ação durante goleada do Chelsea (Foto: Glyn KIRK / AFP)

O Bournemouth foi goleado pelo Chelsea por 5 a 1 neste sábado (10), em Stamford Bridge, pela sexta rodada da Premier League. A atuação da equipe visitante gerou críticas nas redes sociais, e o brasileiro Rayan virou assunto entre os torcedores após o resultado negativo.

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Titular ao lado de Evanílson, o ex-atacante do Vasco não conseguiu evitar a derrota do Bournemouth, que segue na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês, com apenas três pontos conquistados. Do outro lado, João Pedro brilhou com dois gols e foi um dos destaques da vitória dos Blues.

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Nas redes sociais, torcedores repercutiram o desempenho de Rayan e demonstraram insatisfação com a atuação do Bournemouth diante do Chelsea. O placar elástico aumentou a pressão sobre a equipe, que sofreu cinco gols em Stamford Bridge.

Tradução: Rayan é muito claramente um atacante. Não um ponta.

Tradução: Acho que a ideia de que fomos "instáveis" defensivamente vem da falta de confiança que os torcedores têm com essa defesa, o que é compreensível. O Bournemouth não criou realmente nenhuma boa chance de tiro fora daquela oportunidade do Rayan.

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Tradução: Rayan. As pessoas estavam tãoooooo certas de que ele é bom o suficiente pra valer 100 milhões depois de 6 meses de futebol medíocre. Tipo, será que essas pessoas sabem o quanto é 100 milhões?

Tradução: O Bournemouth estava pedindo 100 milhões pelo Rayan no último verão, perda coletiva de cabeça.

Tradução: Rayan pode se desenvolver em um jogador de 15 gols na liga como LE no Arsenal. Provavelmente um concorrente ao golden boot fora da Inglaterra saindo da esquerda também.

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Chelsea goleia o Bournemouth em Stamford Bridge

O Chelsea venceu o Bournemouth por 5 a 1 em Stamford Bridge. A equipe londrina começou em ritmo forte e abriu 2 a 0 em menos de três minutos, com gols de Jordan Henderson e Morgan Rogers. No início do segundo tempo, João Pedro ampliou a vantagem.

Evanilson descontou para os visitantes, mas o Chelsea voltou a marcar com João Pedro antes de Henderson fechar a goleada. Com o resultado, o Chelsea chegou aos dez pontos e assumiu a quinta colocação da Premier League.

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