Em alta na temporada, Cole Palmer decide futuro no Chelsea
Meia inglês estende vínculo por uma temporada
O Chelsea anunciou neste sábado (10) a renovação de contrato de Cole Palmer até 2034. Aos 24 anos, o meia-atacante ampliou por mais uma temporada o vínculo anterior, válido até 2033, e destacou a confiança demonstrada pela diretoria e pela comissão técnica como um dos motivos para seguir no clube inglês.
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Contratado em agosto de 2023, após deixar o Manchester City, Palmer se consolidou como um dos principais jogadores do elenco londrino. Em 138 partidas pelo Chelsea, o inglês soma 58 gols e 33 assistências. Ele também participou das conquistas da Conference League e da Copa do Mundo de Clubes.
Palmer destaca confiança do Chelsea
Em entrevista ao site oficial do clube, o meia-atacante explicou que as conversas com os proprietários, os diretores esportivos e o treinador foram decisivas para a assinatura do novo contrato. Segundo o jogador, o diálogo reforçou sua confiança no projeto esportivo da equipe.
— O Chelsea significa muito para mim e acho que o clube está indo na direção certa, então estou muito feliz por assinar e, obviamente, muito contente. Conversando com os donos, os diretores esportivos e, obviamente, o técnico, eles me transmitiram muita confiança, então assinar o contrato foi a decisão certa.
Palmer também ressaltou a sintonia com os companheiros e afirmou que o elenco compartilha a ambição de conquistar títulos. O inglês disse que deseja continuar contribuindo para os objetivos da equipe.
— Conversando com os jogadores também, todos têm as mesmas ambições. Sinto que conquistamos grandes títulos aqui com frequência e quero fazer parte disso e desempenhar um papel importante também.
Chelsea amplia vínculos de jogadores
A renovação de Palmer faz parte da estratégia do Chelsea de manter jogadores importantes do elenco por contratos de longo prazo. O novo acordo se soma a outros vínculos recentes firmados pela equipe londrina.
O atacante brasileiro João Pedro também tem contrato até 2034, enquanto o português Pedro Neto assinou, no mês passado, um novo compromisso de seis anos com o clube.
Com a extensão, Palmer poderá completar mais de uma década no Chelsea caso permaneça até o fim do contrato. O jogador chegou ao clube em 2023 e, desde então, conquistou espaço como uma das principais referências ofensivas da equipe.
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