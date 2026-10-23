Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola e campeão do mundo, elogiou Lionel Messi durante entrevista à imprensa em Oviedo, na Espanha, nesta sexta-feira (23). O argentino recebe, nesta data, o Prêmio Princesa das Astúrias de Esportes 2026.

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A cerimônia transforma Oviedo no centro das atenções do esporte mundial. De la Fuente participou do evento e falou sobre o legado do craque, o futuro dos prêmios para o futebol espanhol e o Bola de Ouro.

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"Acredito que o legado que Messi está deixando na história do esporte e do futebol é excepcional. Ele é um exemplo de muitos valores no plano humano e esportivo. Sempre é prestigioso que personalidades deste calibre estejam presentes para receber prêmios como este", afirmou o treinador.

De la Fuente também expressou satisfação por estar presente na cerimônia. "É uma honra para mim estar presente neste evento tão importante a nível mundial. Hoje, Oviedo é o centro nevrálgico de tudo, não apenas do esporte e do futebol, e é um luxo para todos os espanhóis", declarou.

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Prêmio para espanhóis e Bola de Ouro

Em ano de Copa do Mundo, De la Fuente foi questionado sobre a possibilidade de um jogador espanhol receber o Prêmio Princesa das Astúrias no futuro, como ocorreu com Iker Casillas e Xavi Hernández em 2012. O técnico foi cuidadoso na resposta. "Os responsáveis por tomar esse tipo de decisão certamente vão considerar esses detalhes. Essas personalidades tão grandes do futebol espanhol, como as que você citou, têm outras também muito grandes. Se reconhecerem e acharem oportuno, será muito bonito para o futebol espanhol", disse.

Sobre a Bola de Ouro, o treinador evitou indicar favoritos, mas deixou clara sua torcida. "Não, não, não... Sempre que um espanhol receber, serei feliz", respondeu. Lamine Yamal figura entre os principais candidatos ao prêmio.

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De la Fuente também comentou a possibilidade de a atual geração da seleção espanhola, campeã da Europa e do mundo, ser reconhecida com prêmios importantes no futuro. "É uma honra para o futebol espanhol, se considerarem oportuno receber galardões importantes. Seria uma honra, algo excepcional, e ficaríamos muito felizes", concluiu.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.