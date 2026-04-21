Éder Militão sente lesão em jogo do Real Madrid e preocupa Seleção Brasileira

O zagueiro Éder Militão saiu lesionado na partida entre Real Madrid e Alavés, nesta terça-feira (21), pela 33ª rodada de La Liga, no Bernabéu, em Madrid (ESP). Aos 44 minutos da partida, o brasileiro apareceu na área do adversário para finalizar e, após o chute, sentiu a coxa esquerda e foi substituído por Antonio Rüdiger.

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Momento da lesão

Com o placar 1 a 0 para o Real Madrid, com gol de Mbappé, o Real Madrid desceu para o ataque novamente aos 44 minutos com Jude Bellingham. Ainda na área do Alavés após um escanteio, Éder Militão completou cruzamento do meia inglês e, de primeira, finalizou e acertou a trave do goleiro Antonio Sivera.

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Porém, após a finalização, Militão sentiu a coxa esquerda e teve que ser substiuído por Antonio Rüdiger. No momento em que saiu de campo, o zagueiro brasileiro deixou o gramado caminhando sozinho, sem aparentar dor.

Até o momento, o Real Madrid ainda não comunicou qual é a gravidade da lesão de Militão e se o jogador estará fora da Copa do Mundo.

Éder Militão se lesionou no duelo entre Real Madrid e Alavés (Foto: Reprodução)

Temporada de Militão

A lesão sofrida contra o Alavés é a quarta da temporada para o zagueiro brasileiro, que já perdeu 25 partidas e acumula um total de 137 dias de afastamento dos gramados. O jogador teve problemas no tornozelo, no adutor magno da perna direita e, a mais grave, uma ruptura no tendão da coxa esquerda.

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Como foi Real Madrid x Alavés

A partida começou com o Alavés pressionando o Real Madrid, com as primeiras oportunidades de gol. Após conseguir sobreviver aos ataques dos adversários, os Merengues começaram a ter mais controle da bola, mas sem levar perigo até aos 30 minutos. Em bola recebida perto da intermediária, Mbappé finalizou de fora da área e, com desvio Jonny Otto, abriu o placar aos donos da casa.

Na jogada seguinte, o Real Madrid chegou novamente com Mbappé, mas com defesa de Antonio Sivera. Vini Jr, vaiado pela torcida no Bernabéu, fez um primeiro tempo discreto, com uma chance criada em que Mbappé chutou para fora. Já Éder Militão conseguiu salvar a equipe comandada por Álvaro Arbeloa na defesa e quase conseguiu fazer o segundo gol antes do intervalo. Porém, no lance do chute, o zagueiro brasileiro sentiu uma lesão na coxa esquerda e foi substituído por Antonio Rüdiger.

No retorno do segundo tempo, o Real Madrid voltou pressionando e quase ampliou com Tchouaméni, que aproveitou cobrança de escanteio de Arda Güler e parou no goleiro Sivera. Minutos depois, Vini Jr recebeu de Valverde na intermediária e acertou um chute de rara felicidade para marcar um golaço e receber aplausos do Bernabéu após pedir desculpas na comemoração.

Com o placar definido, o Real Madrid seguiu com o controle da posse e criando oportunidades, mas sem conseguir marcar o terceiro. Já o Alavés conseguiu diminuir nos acréscimos com Toni Martínez, mas não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1.

Com golaço de Vini Jr, o Real Madrid venceu o Alavés por La Liga (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

O que vem por aí?

O Real Madrid volta aos gramados na sexta-feira (24), contra o Real Betis, pela 34ª rodada de La Liga, no Estadio de la Cartuja, em Sevilha. Pela mesma competi

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