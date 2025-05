Cafu rejeita Ancelotti e Jesus na Seleção Brasileira: ‘Isso é um fato’

A Seleção Brasileira segue sem técnico há 37 dias. Enquanto não tem definição por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o ex-jogador Cafu tem sido uma das vozes mais atuantes sobre o caso, com ênfase as críticas feitas a gestão de Ednaldo Rodrigues. Desta vez, em entrevista ao jornal espanhol "Sport", o brasileiro analisou o cenário da Amarelinha rumo à Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Maior recordista em participações pela Seleção Brasileira, Cafu defende a ideia do próximo comandante da equipe ser brasileiro, descartando os nomes mais cobiçados nas negociações, como Jorge Jesus e Carlo Ancelotti. Sobre o italiano, com o qual já trabalhou no Milan, o ex-lateral pontuou:

continua após a publicidade

— Se Ancelotti for escolhido, ele será muito bem-vindo, mas somos o único país que venceu o campeonato mundial cinco vezes sem precisar de um técnico estrangeiro. Sempre tivemos treinadores nacionais, isso é um fato. Não é que um estrangeiro não deva vir para a Seleção, mas eu apostaria em um técnico brasileiro para esta Copa do Mundo.

Apesar da forte opinião, Cafu também elogiou Ancelotti na fala. O ex-jogador deu detalhes da sua relação com o treinador .

— Dito isto, Ancelotti é um treinador fantástico. Na verdade, ele não era apenas um treinador. No Milan ele foi um pai, um amigo e um irmão. Tanto dentro quanto fora de campo. Ele também sabia ler muito bem os jogos e os treinos e tratava os jogadores com carinho. Ele é um técnico que já venceu onde quer que esteja, então ele também ajudaria a Seleção a vencer — disse o pentacampeão.

continua após a publicidade

Cafu em ação pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2002 (Foto: Reprodução)

➡️ Jorge Jesus manda recado após demissão do Al-Hilal

Quem será o próximo técnico da Seleção Brasileira?

Livre no mercado de transferências, Jorge Jesus tem caminho livre para assinar contrato com a CBF após a saída de Dorival Júnior e a falta de acordo com Carlo Ancelotti, que segue no Real Madrid. O treinador vê o sonho de treinar o Brasil cada vez mais perto. Anteriormente, o vínculo do português com o Al-Hilal fez com que a federação nem abrisse conversa.

No entanto, a reportagem do Lance! apurou que, enquanto a entidade brasileira manteve conversas por Ancelotti, Jorge Jesus não foi procurado oficialmente para treinar a Seleção Brasileira.