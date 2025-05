A CBF corre contra o tempo para definir o novo treinador da Seleção Brasileira. Carlo Ancelotti, do Real Madrid, está cada vez mais distante. Assim, outros nomes começam a ganhar força. Com a demissão de Jorge Jesus do Al-Hilal, aumentam as chances do técnico português assumir a cadeira? O Lance! explica o cenário para você.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, apostou as suas fichas na contratação de Ancelotti (desde 2024). Entretanto, o acerto com o treinador itialiano, cada dia que passa, parece mais difícil. Afinal, além da entidade garantir que a Canarinho terá um treinador até a próxima Data-Fifa, no início de junho, o técnico do Real Madrid disse que só definirá a sua situação a partir do dia 25 de maio, quando acaba o Campeonato Espanhol. Com a incerteza por Ancelotti, o nome de Jorge Jesus começa a ganhar mais força na Seleção.

Livre no mercado de transferências, o Jorge Jesus vê o sonho de treinar a Seleção Brasileira cada vez mais perto. Anteriormente, o vínculo com o treinador português com o Al-Hilal fez com que a CBF nem abrisse conversa.

Jorge Jesus está no radar da CBF para assumir a Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/Al-Hilal)

A reportagem do Lance! apurou que, enquanto a entidade brasileira manteve convervas por Ancelotti, Jorge Jesus não foi procurado oficialmente para treinar a Seleção Brasileira.

Abel Ferreira, do Palmeiras, também aparece como opção

O nome de Abel Ferreira também é bem avaliado na CBF. Entretanto, com contrato com o Palmeiras até o fim de 2025 e com a disputa do Mundial de Clubes no meio do ano, o clube paulista não liberará o treinador facilmente. Recentemente, Leila Pereira, presidente do Verdão, confirmou que não foi procurada por Ednaldo Rodrigues.

