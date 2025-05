Jorge Jesus manda recado após demissão do Al-Hilal

Após o anúncio de demissão do comando do Al-Hilal, o técnico Jorge Jesus se despediu do clube saudita através das redes sociais. Alvo da Seleção Brasileira, o comandante teve seu vínculo encerrado na sexta-feira (2) após a eliminação para o Al-Ahli, na semifinal da Champions da Ásia.

Em sua publicação, Jesus agradeceu ao clube pelos dois anos, e disse que foi um "orgulho imenso" liderar um grupo extraordinário. Apesar da demissão, o português fez história com o Al-Hilal e entrou para o Guinness Book, o famoso livro dos recordes. Isso porque a equipe comandada pelo português conseguiu 34 vitórias consecutivas na temporada 2023/24, a maior série de triunfos da história do futebol.

- Foram dois anos de entrega total, conquistas históricas e um orgulho imenso por liderar um grupo extraordinário. Obrigado, Al Hilal. Obrigado a todos que fizeram parte deste caminho inesquecível. Levo cada vitória, cada desafio e cada aplauso no coração. Com gratidão, Jorge Jesus - escreveu o treinador.

Jorge Jesus encerra sua trajetória à frente do Al-Hilal após ser contratado no meio de 2023, em meio a um grande investimento e à chegada de astros do futebol internacional à Arábia Saudita. Esta foi a segunda passagem do português pelo clube, onde trabalhou também na temporada 2018/19, antes de chegar ao Flamengo.

Jorge Jesus na Seleção?

Livre no mercado de transferências, Jorge Jesus tem caminho livre para assinar contrato com a CBF após a saída de Dorival Júnior e a falta de acordo com Carlo Ancelotti, que segue no Real Madrid. O treinador vê o sonho de treinar o Brasil cada vez mais perto. Anteriormente, o vínculo do português com o Al-Hilal fez com que a federação nem abrisse conversa.

No entanto, a reportagem do Lance! apurou que, enquanto a entidade brasileira manteve conversas por Ancelotti, Jorge Jesus não foi procurado oficialmente para treinar a Seleção Brasileira.