A Seleção Brasileira assumiu a liderança isolada do Grupo B do Sul-Americano Sub-17 Feminino ao derrotar a Bolívia por 5 a 0 na noite deste sábado (3), no Estádio Francisco Rivera Escobar, na cidade de Palmira, na Colômbia. Evelin, atleta do Santos, marcou três vezes, enquanto Maria Eduarda e Dany fecharam o placar.

Na estreia do torneio, na quinta-feira (1), o Brasil havia vencido o Peru por 2 a 0. Fazem parte também do Grupo B as seleções do Equador e Uruguai – este será o próximo adversário da Amarelinha na quarta-feira (7).

Classificam-se para o hexagonal final do Sul-Americano as três equipes mais bem pontuadas de cada grupo. Ao final da competição, os quatro melhores garantem vaga para o Mundial da categoria no Marrocos, em outubro e novembro deste ano.

Seleção não teve dificuldade contra Bolívia (Foto: Nelson Terme / CBF)

No jogo deste sábado, a goleada começou a se desenhar logo com um minuto de jogo, quando Yngrid Piauí fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Giovana fazer a assistência e Evelin finalizar com precisão.

No primeiro tempo, o placar foi magro, apesar do número de chances criadas pelo Brasil na etapa. Foram mais de sete situações claras de gol, em finalizações de Evelin, Maria Eduarda, Yngrid Piauí, Isadora e Giovana.

Mas no segundo tempo a Seleção Brasileira deslanchou. Aos 10, após jogada individual de Evelin, Maria Eduarda ampliou.

Aos 12, Evelin recebeu a bola na intermediária, arrancou e bateu firme e forte, num belo gol: 3 a 0. Novamente Evelin brilhou, aos 20 minutos, para marcar o quarto gol do Brasil. Ela saiu driblando as marcadoras e deu um chute certeiro, com estilo.

O domínio da Seleção Brasileira era absoluto e o quinto gol surgiu numa finalização de fora da área de Dany, sem defesa para a goleira Severich, uma das melhores em campo, responsável por grandes defesas.