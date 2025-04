Real Madrid trava negócio, e Ancelotti não será técnico da Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti recusou a proposta para ser técnico da Seleção Brasileira, segundo informações do jornal espanhol "Marca". O principal empecilho teria sido a não liberação do Real Madrid, que conta com o treinador até o Mundial de Clubes, que ocorre entre junho e julho, após o prazo dado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ancelotti era esperado em Londres para assinar o vínculo com o Brasil na última segunda-feira (28), mas não viajou à capital da Inglaterra. Mesmo assim, a operação foi levada até Madri nesta terça-feira (29), na expectativa de que o treinador firmasse o negócio com desfecho positivo. Contudo, o italiano recuou.

O acordo entre Seleção Brasileira e Ancelotti seria para o italiano assumir a equipe em junho, na próxima Data Fifa. O técnico teria pessoalmente ligado para o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e avisado da não liberação por parte do Real Madrid, o que pegou a entidade de surpresa.

continua após a publicidade

Sem o aval do clube merengue, Ancelotti poderia assumir o Brasil apenas a partir de agosto. Por sua vez, a CBF optou por não esperar a disponibilidade do treinador e teria encerrado as negociações, segundo o portal "Ge". O contrato do italiano com os espanhóis vai até julho de 2026 e, portanto, ele só poderia deixar o clube por meio de liberação ou pagamento de multa.

➡️ Camisa vermelha da Seleção foi aprovada por Ednaldo e está em produção