Brasileiros são fundamentais na vitória do Real Madrid no El Clásico

Kylian Mbappé e Jude Bellingham marcaram os gols da vitória do Real Madrid sobre o Barcelona, por 2 a 1, pela décima rodada de La Liga. Mesmo com o protagonismo dos europeus, os jogadores brasileiros dos Merengues tiveram grande participação no resultado positivo, principalmente Éder Militão e Vini Jr, que foram titulares e participaram do segundo gol.

Éder Militão

Na parte defensiva, Éder Militão fez um jogo perfeito, com desarmes certeiros e uma marcação sem defeitos contra um ataque fortíssimo do Barcelona, que, mesmo desfalcado, havia feito seis gols contra o Olympiacos, pela Champions League, na terça-feira (21). O zagueiro venceu sete duelos, sendo cinco pelo chão e dois pelo alto, com quatro cortes, três desarmes e nenhum drible sofrido. Além disso, Militão fez parte da marcação bem sucedida que o Real Madrid fez sobre Lamine Yamal, que teve atuação apagada no Santiago Bernabéu.

O zagueiro também teve participação crucial no ataque, ao dar a assistência para Jude Bellingham no segundo gol do Real Madrid. Militão seguiu na área após a defesa do Barcelona afastar a cobrança de escanteio dos Merengues, porém, a bola ficou com Vini Jr, que cruzou alto, encontrou Éder, que escorou, de cabeça. A bola encontrou Jude Bellingham livre na segunda trave, que apenas completou e balançou a rede.

Éder Militão em ação no duelo entre Real Madrid e Barcelona (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Vini Jr.

Além de Militão, outro que participou do gol de Jude Bellingham foi Vini Jr. O atacante brasileiro teve uma boa atuação no El Clásico, principalmente na primeira etapa. Vinícius começou com erros, principalmente nos passes, mas conseguiu se recuperar ao longo dos 45 minutos. Além do cruzamento ao zagueiro brasileiro no segundo gol, teve grande jogada no individual ao chamar Frenkie de Jong "para dançar" no que seria o terceiro do Real Madrid, anulado por impedimento de Kylian Mbappé.

Vini também foi importante defensivamente, principalmente em evitar subidas ao ataque de Jules Koundé e diminuir espaços de Lamine Yamal nas beiradas do campo. Inclusive, por motivos defensivos, após não acompanhar um ataque do Barcelona até a linha de fundo, foi substituído por Rodrygo na metade de segunda etapa.

Vini Jr comemora vitória do Real Madrid sobre o Barcelona, por La Liga (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Ao ver a placa, Vini Jr ficou revoltado e saiu reclamando da decisão tomada por Xabi Alonso, que nem olhou para o brasileiro no momento da alteração e que irão conversar em outro momento. O atacante foi direto ao vestiário, mas retornou ao banco de reservas, onde, nos momentos finais do jogo e após o apito final, estava batendo boca com Lamine Yamal após provocações do espanhol durante a semana do El Clásico.

Rodrygo

Com apenas 18 minutos em campo, Rodrygo teve poucas participações agudas no ataque, com apenas duas finalizações, que foram na direção do gol. Mesmo com atuação um pouco mais discreta, o atacante conseguiu segurar a bola no ataque e a vitória ao Real Madrid no duelo contra o Barcelona. Além disso, conseguiu renovar o fôlego da equipe no lado esquerdo da defesa, ao recompor mais que Vini na defesa para frear o ataque do Barça nos minutos finais.

Rodrygo em ação no duelo entre Real Madrid e Barcelona (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

