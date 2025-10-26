Os torcedores do Real Madrid ficaram na bronca com Kylian Mbappé, durante o jogo entre Real Madrid e Barcelona, neste domingo (26). Apesar do francês ter feito o primeiro gol do time na partida, o camisa 10 perdeu um pênalti que poderia ampliar a vantagem sobre o rival.

➡️Atitude de Vini Jr com Yamal choca web: 'Quase começou a chorar'

O pênalti foi marcado aos sete minutos do segundo tempo, após revisão do árbitro de vídeo. Cobrador oficial do Real Madrid, Mbappé chutou a bola à meia altura, sem grandes dificuldades para Szczęsny fazer a defesa.

Mbappé perdeu pênalti na partida entre Real Madrid e Barcelona (Foto: Javier Soriano/AFP)

Torcedores do Real Madrid se revoltam com Mbappé

Jogando diante de sua torcida, o Real Madrid não tomou conhecimento do rival e balançou as redes em quatro oportunidades, no entanto, dois gols foram anulados por impedimento. Após Mbappé abrir o placar, Fermín López empatou para o Barcelona, ainda no primeiro tempo. Porém, Jude Bellingham aproveitou uma sobra na área e colocou os merengues novamente à frente no placar.

Com o resultado parcial, o Real Madrid vai se isolando na liderança de LaLiga, com 27 pontos somados. Já o Barcelona, vai conhecendo sua segunda derrota na competição e segue na vice-liderança, com 22 pontos.