Web se revolta com lance de Mbappé em Real Madrid x Barcelona: 'Burrice'
Torcedores se incomodaram com jogada do francês
Os torcedores do Real Madrid ficaram na bronca com Kylian Mbappé, durante o jogo entre Real Madrid e Barcelona, neste domingo (26). Apesar do francês ter feito o primeiro gol do time na partida, o camisa 10 perdeu um pênalti que poderia ampliar a vantagem sobre o rival.
O pênalti foi marcado aos sete minutos do segundo tempo, após revisão do árbitro de vídeo. Cobrador oficial do Real Madrid, Mbappé chutou a bola à meia altura, sem grandes dificuldades para Szczęsny fazer a defesa.
Jogando diante de sua torcida, o Real Madrid não tomou conhecimento do rival e balançou as redes em quatro oportunidades, no entanto, dois gols foram anulados por impedimento. Após Mbappé abrir o placar, Fermín López empatou para o Barcelona, ainda no primeiro tempo. Porém, Jude Bellingham aproveitou uma sobra na área e colocou os merengues novamente à frente no placar.
Com o resultado parcial, o Real Madrid vai se isolando na liderança de LaLiga, com 27 pontos somados. Já o Barcelona, vai conhecendo sua segunda derrota na competição e segue na vice-liderança, com 22 pontos.
