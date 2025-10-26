Jornalista critica atitude de Lamine Yamal após derrota do Barcelona: 'Não se garantiu'
Atacante criou poucas oportunidades no clássico contra o Real Madrid
A atuação do craque Lamine Yamal chamou a atenção após a derrota do Barcelona por 2 a 1 para o Real Madrid, no Santiago Bernabéu. Durante a transmissão no Disney+, o comentarista Paulo Calçade comentou sobre as provocações feitas pelo jovem talento espanhol ao longo da semana, que culminaram na confusão entre os jogadores no final do "El Clássico".
Segundo o jornalista, o camisa 10 do Barcelona postou demais e jogou de menos no primeiro clássico da temporada. Na visão de Paulo Calçade, para um jogador provocar o adversário, ele precisa responder em campo, o que não aconteceu com Lamine Yamal.
- O Lamine Yamal falou demais durante a semana, postou demais e jogou de menos. Eu acho que ele pode fazer o que quiser, mas não gosto, porque o cara tem que ir lá e se garantir. Hoje, o Yamal não se garantiu dentro do campo e ficou ali falando, apontando e o Madrid 2 a 1 no placar, grande vitória no clássico - disse Paulo Calçade, após a vitória do Real Madrid.
Com o resultado positivo, o Real Madrid se consolidou na liderança de LaLiga, abrindo uma vantagem de cinco pontos sobre o Barcelona, que estacionou na vice-liderança com 22 pontos. No próximo fim de semana, os rivais voltam a campo para definir seus caminhos no campeonato nacional.
Entenda a confusão entre Lamine Yamal e jogadores do Real Madrid
Durante o jogo, as câmeras da "DAZN Espanha" flagraram conversas ácidas entre Vini Jr e Lamine Yamal ainda dentro de campo. O atacante brasileiro cutucou ao falar que o espanhol estava apenas passando para trás, provocando o desempenho pouco inspirado do camisa 10 do Barcelona no El Clásico.
Antes do apito final, um princípio de confusão havia iniciado no banco de reservas e que só aumentou após o fim do jogo. Carvajal disse a Lamine que, se ele falar demais, terá que engolir a culpa da derrota de hoje. Irritado, Yamal começou a provocar os jogadores do Real Madrid. Quando Vini Jr passou pelo caminho, o brasileiro fez o gesto de "fala muito" e Lamine o chamou ao vestiário para lutar, e Vinicius aceitou o desafio, mas ambos são impedidos pelos companheiros. Ao fim, Lamine vai para o vestiário e Xabi Alonso manda o time do Real ir ao centro do campo comemorar a vitória.
