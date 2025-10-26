Entenda a confusão entre Vini Jr e Yamal após Real Madrid e Barcelona

O Real Madrid venceu o Barcelona por 2 a 1, neste domingo (26), em partida válida pela décima rodada de La Liga. No El Clásico disputado no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), os jogadores de ambos os times bateram boca após o apito final, o que gerou confusão na área técnica.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Durante a semana, Lamine Yamal provocou o Real Madrid em transmissão da Kings League Espanha ao falar que os rivais têm a prática de "roubar e reclamar". A declaração incendiou o clássico, com grande repercussão, principalmente em Madri e no vestiário dos Merengues. Em campo, o camisa 10 do Barcelona teve atuação apagada e viu Kylian Mbappé e Jude Bellingham marcarem na vitória por 2 a 1 da equipe madrilenha.

continua após a publicidade

Durante o jogo, as câmeras da "DAZN Espanha" flagraram conversas ácidas entre Vini Jr e Lamine Yamal ainda dentro de campo. O atacante brasileiro cutucou ao falar que o espanhol estava apenas passando para trás, provocando o desempenho pouco inspirado do camisa 10 do Barcelona no El Clásico.

Antes do apito final, um princípio de confusão havia iniciado no banco de reservas e que só aumentou após o fim do jogo. Carvajal disse a Lamine que, se ele falar demais, terá que engolir a culpa da derrota de hoje. Irritado, Yamal começou a provocar os jogadores do Real Madrid. Quando Vini Jr passou pelo caminho, o brasileiro fez o gesto de "fala muito" e Lamine o chamou ao vestiário para lutar, e Vinicius aceitou o desafio, mas ambos são impedidos pelos companheiros. Ao fim, Lamine vai para o vestiário e Xabi Alonso manda o time do Real ir ao centro do campo comemorar a vitória.

continua após a publicidade

Vini Jr precisou ser contido em confusão após o clássico entre Real Madrid e Barcelona (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Repercussão na zona mista

Nas entrevistas pós-jogo, Frenkie de Jong e Daniel Carvajal comentaram sobre a confusão que ocorreu. O meia do Barcelona defendeu o companheiro, ao falar que a declaração feita na Kings League foi algo comum. Já o capitão do Real Madrid se mostrou aberto a conversar com Yamal.

— Na transmissão da Kings League, Lamine não disse que roubou, não diretamente. Ele está lá na Kings League, as pessoas estão dizendo coisas para ele, mas eu nunca ouvi Lamine dizendo isso. Eu entendo os jogadores do Madrid, mas não foi grande coisa — analisou de Jong.

— Se Lamine quiser conversar, não tem problema. O jogo é disputado em campo e nós vencemos. Estamos muito felizes com o nosso desempenho — respondeu Carvajal.

O treinador do Real Madrid, Xabi Alonso, foi perguntado sobre como a provocação de Yamal foi vista no vestiário da equipe. O comandante afirmou que a equipe já estava bastante motivada, principalmente pelas circunstâncias do clássico na tabela de La Liga.

— A equipe já estava muito motivada. Tínhamos conversado antes sobre a importância da partida, não apenas pelos três pontos, mas por tudo o que ela poderia representar. Estou feliz pelos rapazes acima de tudo; eles precisavam dessa sensação de poder vencer uma grande partida — afirmou Alonso.

Por La Liga, o Real Madrid venceu o Barcelona por 2 a 1 (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Como foi Real Madrid x Barcelona?

O início foi movimentado, com o Barça quase abrindo o placar após erros na saída de bola dos merengues, e o Real respondendo com um pênalti revertido. Aos 22 minutos, Kylian Mbappé, em passe de Jude Bellingham, abriu o placar em condição legal, após ter um gol anulado minutos antes por impedimento.

O Barcelona empatou aos 38 minutos, com Fermín López aproveitando erro de Arda Güler na intermediária. Mas o Real voltou à frente ainda no primeiro tempo, quando Éder Militão escorou cruzamento de Vinícius Júnior e a bola sobrou para Bellingham marcar. Mbappé ainda teve um pênalti defendido por Szczęsny no início da segunda etapa, e o Real desperdiçou outras chances de ampliar.

Nos minutos finais, o Barcelona se lançou ao ataque, mas parou na boa atuação defensiva do rival. Lamine Yamal tentou criar jogadas, porém sem sucesso, e Pedri acabou expulso por falta dura em Tchouameni. A vitória por 2 a 1 consolidou o Real Madrid no topo da La Liga.

Kylian Mbappé abriu o placar no El Clásico (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial