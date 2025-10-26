Xabi Alonso elogia partida de Vini Jr, mas avisa: 'Vamos conversar'

O Real Madrid venceu o Barcelona por 2 a 1, neste domingo (26), em partida válida pela décima rodada de La Liga. Durante o El Clásico disputado no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), Vini Jr foi substituído pelo compatriota Rodrygo e ficou insatisfeito com a decisão do treinador Xabi Alonso e saiu de campo com diversas reclamações.

Xabi Alonso e Vini Jr

Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico basco foi perguntado sobre a atitude de Vinícius. Ao responder, Xabi elogiou a atuação do brasileiro e que quer comemorar a vitória no clássico. Além disso, ressaltou que entende as diferentes personalidades e que irá conversar com o camisa 7 em outro momento.

— Fiquei com muitas coisas boas sobre o Vini. Não quero perder o foco no que é importante, mas são coisas sobre as quais falaremos. O Vini contribuiu muito, assim como os demais jogadores. É uma vitória merecida, e eu diria que é curta porque criamos bastante. Vai nos permitir recuperar a sensação de ser um time competitivo em jogos grandes. Falaremos sobre o resto. Há personalidades diferentes nos elencos e temos que entendê-las. Agora vamos aproveitar, e depois eu converso com ele sobre isso, claro — afirmou Xabi Alonso.

Vini Jr deixou o El Clásico furioso com a alteração de Xabi Alonso (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Outras respostas de Xabi Alonso

Real Madrid x Lamine Yamal

Xabi Alonso, foi perguntado sobre como a provocação de Yamal foi vista no vestiário da equipe. O comandante afirmou que a equipe já estava bastante motivada, principalmente pelas circunstâncias do clássico na tabela de La Liga.

— A equipe já estava muito motivada. Tínhamos conversado antes sobre a importância da partida, não apenas pelos três pontos, mas por tudo o que ela poderia representar. Estou feliz pelos rapazes acima de tudo; eles precisavam dessa sensação de poder vencer uma grande partida — iniciou Alonso.

Vitória no El Clásico

No primeiro duelo contra o Barcelona no comando do Real Madrid, Xabi Alonso celebrou muito a vitória contra os rivais. Após sofrer dura derrota no clássico contra o Atlético de Madrid, por 5 a 2, o técnico reconheceu a importância de vencer o El Clásico.

— Senti apenas o peso da importância da partida, porque a vitória é muito boa para crescermos e termos uma boa sensação. Estávamos focados no que tínhamos a curto prazo e nos preparando para cada partida como se fosse a mais importante. Sabemos da importância e das consequências de um Clássico, que são mais fortes do que contra outros adversários, mas não devemos nos vangloriar muito. Temos que aproveitar e seguir em frente — desabafou o treinador.

Xabi Alonso é treinador do Real Madrid (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

