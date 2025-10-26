Espanhóis sobre Yamal: 'É uma pena que insista em ser Neymar'

A atuação de Lamine Yamal no El Clásico deste domingo (26) rendeu duras críticas na imprensa espanhola. O jovem atacante do Barcelona, de 18 anos, foi avaliado de forma negativa pelo jornal Marca, que lamentou o comportamento do jogador antes e durante a partida contra o Real Madrid, disputada no Santiago Bernabéu.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o Marca, Yamal chegou ao duelo com o desejo de assumir o protagonismo, algo que já havia demonstrado nas declarações pré-jogo. O camisa 10 do Barça foi descrito como "mais presente na preparação do que no gramado", em referência à diferença entre suas palavras e sua atuação dentro de campo.

continua após a publicidade

– O camisa 10 do Barça queria ser protagonista na coletiva de imprensa pré-jogo, mas não pôde fazê-lo no Bernabéu. Lamine foi uma sombra do que era antes, talvez prejudicado por seus problemas na região da virilha – escreveu o jornal.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

A publicação ressaltou que o atacante não conseguiu repetir o desempenho de outras partidas e que a equipe de Xabi Alonso o neutralizou com facilidade. Cercado pelos defensores do Real Madrid, Yamal teve poucas oportunidades e foi lembrado pelos adversários por declarações polêmicas feitas antes do clássico.

continua após a publicidade

➡️ Entenda a confusão entre Vini Jr e Yamal após Real Madrid e Barcelona

Yamal criticado pela postura antes do jogo

O Marca destacou que o jovem atacante ainda enfrenta repercussões das palavras ditas recentemente, quando afirmou que o Real Madrid "rouba". O diário considerou o episódio "grave" e "impróprio de um jogador profissional", comparando o comportamento de Yamal ao de craques históricos do Barcelona.

– As palavras de Lamine são mais sérias do que parecem. São impróprias de um jogador profissional e de uma estrela do Barça. Messi, Xavi ou Iniesta nunca foram ouvidos proferindo tal ultraje. Nem mesmo nos tempos de Mourinho e Guardiola – escreveu o veículo.

Lamine Yamal no duelo contra o Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)

A crítica mais dura veio na sequência, quando o Marca lamentou o caminho escolhido pelo jogador, afirmando que ele "tem tudo para ser o melhor do mundo", mas que "insiste em ser Neymar". Segundo o texto, Yamal precisa amadurecer dentro e fora de campo para não se tornar "um jogador impopular".

No relato técnico do jogo, o jornal avaliou que Yamal começou a partida tentando se colocar como o centro das atenções, mas teve pouca efetividade. O primeiro tempo foi marcado por participações tímidas e um lance polêmico com Vini Jr, quando o árbitro chegou a marcar pênalti antes de o VAR corrigir a decisão.

Na segunda etapa, o jovem melhorou ligeiramente, mas sem influência real no placar. O veículo observou que Yamal passou a atuar com ritmo mais lento e buscou mais o passe do que o drible – característica que normalmente o diferencia. Ao fim da partida, o Marca afirmou que "se esperava muito mais do jovem jogador em um El Clásico".

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.