Jornais europeus repercutem atitude de Vini Jr: 'Birra monumental'

A reação de Vini Jr ao ser substituído no El Clásico ganhou destaque imediato na imprensa europeia. O atacante do Real Madrid perdeu o controle após ser trocado por Rodrygo, aos 26 minutos do segundo tempo, e expressou indignação diante de um Santiago Bernabéu lotado. A cena, que gerou vaias e discussão no banco de reservas, foi amplamente noticiada por jornais da Espanha, que analisaram o episódio como um dos mais tensos da temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Reação de jornais europeus

O jornal "Marca", de Madri, detalhou a sequência da substituição e a reação do brasileiro. De acordo com a publicação, o Real Madrid vencia o Barcelona por 2 a 1 quando Xabi Alonso decidiu alterar o ataque. Vini Jr, ao perceber que deixaria o campo, reagiu com incredulidade e irritação.

continua após a publicidade

"Quando o quarto árbitro levantou o painel e o brasileiro percebeu que era o escolhido para sair, explodiu. 'Eu? Eu? Eu?', repetia sem parar, incrédulo", escreveu o Marca. "Poucas vezes um jogador demonstrou tão claramente seu descontentamento por uma substituição."

Jornal Marca sobre Vini Jr (Foto: Reprodução/MARCA)

Tradução: "Raiva incontrolável de Vini… que vai para o vestiário" (título).

"O brasileiro perdeu a cabeça após a substituição de Xabi Alonso aos 72" (subtítulo).

continua após a publicidade

A reportagem destacou que Vini Jr gesticulou em direção ao banco de reservas e, ao sair de campo, gritou palavrões audíveis nas arquibancadas. O atacante seguiu direto para o túnel do vestiário, sem cumprimentar o treinador ou os companheiros. O jornal observou ainda que o camisa 7 fazia um bom jogo, com alto índice de dribles e participação ofensiva constante, o que teria acentuado sua insatisfação ao ser retirado.

O Marca informou que o preparador de goleiros Luis Llopis foi quem interveio na situação. O membro da comissão técnica foi até o vestiário conversar com Vini Jr e o convenceu a retornar ao banco de reservas minutos depois. O jogador voltou e se sentou na segunda fila, logo atrás de Xabi Alonso, em meio a um clima de evidente desconforto.

"Fúria sem precedentes", diz o As

O "Diario As" descreveu o episódio como o maior acesso de raiva de Vini Jr desde sua chegada ao Real Madrid. O periódico destacou o impacto imediato da explosão emocional do atacante no ambiente do time e na dinâmica do jogo.

"Nenhum dos acessos de raiva anteriores de Vini Jr foi como o de hoje. Maiúsculo é pouco. Sem precedentes. O Real Madrid perdeu intensidade e o ambiente ficou tenso", publicou o As.

Jornal AS sobre Vini Jr (Foto: Reprodução/AS)

Tradução: "Raiva monumental de Vinicius" (título)

"Uma raiva sem precedentes ao ser substituído aos 72 minutos. Ele saiu de campo chorando e sem cumprimentar Xabi Alonso. E então, direto para o vestiário" (subtítulo)

O jornal ressaltou que, ao ser substituído, o brasileiro evitou cumprimentar o treinador e foi direto para o vestiário, ignorando os reservas que aguardavam à beira do campo. A matéria lembrou que o jogador foi titular em 10 das 13 partidas da temporada, mas raramente termina os jogos em campo – situação que, segundo o texto, tem causado incômodo.

"Hoje, em particular, Vini Jr sentia que estava fazendo um jogo digno de 90 minutos. Daí sua fúria. Uma ira sem precedentes", registrou a publicação, acrescentando que o atacante voltou ao banco nos minutos finais ainda visivelmente irritado.

O As também citou o escritor argentino Roberto Fontanarrosa para contextualizar o episódio, chamando a atitude do camisa 7 de "ruptura do egocentrismo na altura da vaidade", expressão usada para descrever momentos em que o orgulho pessoal se sobrepõe ao coletivo.

"Vini Jr, por que sempre você?", questiona o Mundo Deportivo

O "Mundo Deportivo", de Barcelona, abordou o caso sob um ponto de vista diferente. O jornal catalão deu destaque ao caráter recorrente das reações de Vini Jr em jogos decisivos e observou que o brasileiro voltou a ser o centro das atenções sem que tivesse marcado ou dado assistências.

"Desde o minuto 72, Xabi Alonso já sabia que podia ganhar o Clásico por 10 a 1 — não importava. A primeira pergunta na coletiva seria sobre Vini Jr e seu 'por que sempre eu?', lembrando Balotelli", escreveu o Mundo Deportivo.

Jornal Mundo Deportivo sobre Vini Jr (Foto: Reprodução/Mundo Deportivo)

Tradução: "Vinicius, por que é sempre você?" (título)

"O brasileiro se tornou o jogador com maior cobertura da mídia no Clássico, apesar de não ter marcado nem dado assistência" (subtítulo)

O veículo observou que, mesmo com o time jogando bem e com o resultado praticamente garantido, Vini Jr tomou para si o protagonismo do momento. A publicação destacou ainda a disputa interna por espaço no elenco, citando o peso que Bellingham e Mbappé ganharam como líderes técnicos da equipe.

"Vini Jr não lida bem com ter perdido o trono. Bellingham e Mbappé foram os verdadeiros líderes e saíram aplaudidos. Ele, vaiado", publicou o diário catalão.

A matéria também mencionou a confusão após o apito final, quando o atacante se envolveu em uma discussão com Lamine Yamal. A briga, que teve início entre os bancos de Real Madrid e Barcelona, precisou ser contida pela polícia. O Mundo Deportivo relacionou o incidente ao nervosismo do jogador desde a substituição, afirmando que "tudo começou com a birra monumental e terminou com empurrões no pós-jogo".

Vini Jr já havia protagonizado reações semelhantes em temporadas anteriores, mas o episódio do El Clásico ganhou proporções maiores pela visibilidade do jogo e pelo momento do Real Madrid. O gesto diante de Xabi Alonso repercutiu em toda a imprensa europeia e colocou o comportamento do atacante novamente em pauta, tanto em Madri quanto em Barcelona.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.