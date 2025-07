Após ter confirmado a data da reinauguração do Camp Nou depois das reformas e divulgar imagens dos ajustes finais, o Barcelona não poderá usar o seu estádio para a disputa do Troféu Joan Gamper, amistoso com o Como em 10 de agosto. De acordo com o "AS", o clube não recebeu a Licença de Primeira Ocupação, necessária para abrir parcialmente o local, pela prefeitura da cidade.

O Barcelona já tem a autorização para as atividades e obras, assim como autorização do corpo de bombeiros, mas sem a licença final, poderá ocupar apenas parte das arquibancadas inferiores, limitando o público a 25 mil torcedores.

Com exigência do Barcelona, a prefeitura se comprometeu em reforçar a equipe técnica para agilizar a emissão de licenças para ocupação parcial. O clube emitiu a ordem para solicitá-las no dia 15 deste mês. Um treino com a equipe necessária para um dia de jogo no Camp Nou, no Spotify, estava agendado para o dia 28 deste mês, mas a data pode mudar agora que a partida contra o Gamper no estádio está descartada.

A expectativa do clube catalão era de receber cerca de 60 mil torcedores nessa fase de reabertura do estádio, que está em reforma há dois anos. Sem receber a autorização, a tendência é que o jogo seja disputado no Estádio Johan Cruyff, que tem capacidade para 6 mil pessoas. A diretoria também cogitou o estádio Olímpico Lluís Companys, casa provisória da equipe nas últimas temporadas. No entanto, um show previsto para ser realizado dia 9 de agosto pode tornar o uso inviável.

Além de ser prejudicial aos torcedores, que esperam o retorno à casa do clube, o adiamento da reinauguração do Camp Nou impacta as finanças no Barcelona. Devido à aprovação inicial, o clube iniciou a venda de camarotes VIP, que faz parte de um plano para arrecadar 100 milhões de euros em 30 anos. O projeto divulgado pelo presidente Joan Laporta é fundamental para o cumprimento das regras financeiras estabelecidas por LaLiga.

Foco em LaLiga

Caso não seja confirmada a disputa do Troféu Joan Gamper no Camp Nou, o Barcelona corre contra o tempo para ter o estádio para a estreia da temporada 2025/26 em casa. O atual campeão fará o primeiro jogo fora de casa, contra o Mallorca, no calendário do Espanhol. Em casa, o adversário será contra o Valencia, dia 14 de setembro, pela 4ª rodada de LaLiga. Confira o calendário completo.

