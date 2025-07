Manchester City anuncia contratação de joia norueguesa

O Manchester City oficializou a contratação de Sverre Nypan, meia norueguês de apenas 18 anos, que se destacou no Rosenborg, da Noruega. Para vencer a concorrência do Arsenal, os Citizens pagaram 12,5 milhões de libras (cerca de R$ 93 milhões) pelo jogador, que assinou um contrato de longo prazo, válido até 2030.

'Um sonho': as primeiras palavras de Nypan

Em suas primeiras declarações como jogador do City, Nypan não escondeu a empolgação de se juntar a um elenco estrelado e ser treinado por Pep Guardiola.

— É um sonho para qualquer jovem jogador de futebol fazer parte deste clube e se juntar a um grupo de talentos de classe mundial. Ainda sou muito jovem e tenho muito a aprender, mas a oportunidade de ser treinado por Pep Guardiola, o melhor técnico do mundo, só vai me ajudar a me tornar um jogador melhor — afirmou a jovem promessa.

Quem é a nova joia do City?

Apesar da pouca idade, Sverre Nypan já tem números expressivos na carreira. Ele estreou como profissional com apenas 15 anos, em novembro de 2022. Pelo Rosenborg, somou 70 jogos, com 14 gols e 11 assistências. O meia também acumula convocações para as seleções de base de seu país.

'Monitorado há tempos': a visão do clube

O diretor de futebol do Manchester City, Hugo Viana, elogiou o novo contratado e revelou que o clube já o observava há um bom tempo.

— Sverre é um jovem jogador promissor que o clube vem monitorando há algum tempo. Acreditamos que ele já possui inúmeras qualidades excepcionais, mas que, com apenas 18 anos, ele só vai melhorar — disse o diretor. — Acreditamos que ele será um trunfo importante para o Manchester City nos próximos anos e o apoiaremos em cada etapa do seu desenvolvimento.

