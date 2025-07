Finalíssima entre Argentina e Espanha tem data definida em 2026

A Finalíssima entre Argentina e Espanha será realizada entre os dias 26 e 31 de março, pelo torneio que reúne o campeão da Copa América com o vencedor da Eurocopa. Segundo o "As", o confronto acontece na Data Fifa em que serão definidos os últimos classificados à Copa do Mundo através das repescagens internacionais.

Embora o período esteja definido, Conmebol e Uefa ainda conversam sobre detalhes, como a sede da partida da Finalíssima. Nesse momento, Inglaterra, Arábia Saudita e Catar surgem como as grandes favoritas para receber a decisão em jogo único. Na edição de 2022, a partida entre Argentina e Itália aconteceu em Wembley.

Em setembro, a Espanha inicia sua trajetória nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. Em novembro, a Fúria encerra sua participação na fase de grupos com a possibilidade de garantir uma vaga direta caso lidere o Grupo E, que conta com Bulgária, Geórgia e Turquia na chave. O vice-líder disputará a repescagem europeia, enquanto os dois últimos colocados estarão eliminados.

Por outro lado, a Argentina já está classificada para a Copa do Mundo de 2026 antes mesmo do fim das Eliminatórias. Em setembro, a equipe de Scaloni encara Venezuela e Equador para finalizar sua participação no torneio qualificatório.

A Finalíssima surge para para substituir a Copa Artemio Franchi, que contou com apenas duas edições em 1985 e 1993. Nas ocasiões, França e Argentina conquistaram o troféu que precederam as Copas de 1986 e 1994.

Finalíssima em 2022

A primeira edição da Finalíssima ocorreu às vésperas da Copa do Mundo de 2022 entre Argentina e Itália, em Wembley. Na ocasião, a Albiceleste conquistou uma grande vitória por 3 a 0 antes de rumar ao Catas e vencer o Mundial.

