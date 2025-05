Presidente do Barcelona se pronuncia sobre andamento das obras do Camp Nou

Em obras desde 2023, o histórico Camp Nou pode finalemente voltar a ser o palco do Barcelona na temporada 2025/26. Depois de duas temporadas jogando no Estádio Olímpico de Montjuic, o clube deve retornar ao estádio clássico para o início da próxima La Liga após reforma geral - pelo menos é o que garante Joan Laporta, presidente do Barcelona.

— Se não houver nenhum imprevisto, na próxima temporada estaremos no novo Spotify Camp Nou. Se tudo estiver bem, faremos um teste no Troféu Gamper — afirmou o presidente do Barcelona.

As obras no Camp Nou começaram em junho de 2023 para modernização do estádio. A previsão inicial para conclusão das obras era para novembro de 2024, em comemoração aos 125 anos do Barcelona. Com a previsão atual de setembro, o atraso total deve ser de dez meses.

Desde que as obras se iniciaram, o time espanhol joga no Estádio Olímpico de Montjuic. O contrato já precisou ser extendido, uma vez que as obras já haviam atrasado e o planejamento era começar a próxima temporada com o Camp Nou. Ainda existe uma chance de o Barcelona estar sem estádio nos primeiros jogos de La Liga da próxima temporada, já que uma nova renovação com o Estádio de Montjuic é improvável e o andamento das obras depende de uma série de fatores.

Conheça o novo Camp Nou

Projeto do novo Camp Nou, estádio do Barcelona (Foto: Divulgação)

A capacidade do Camp Nou promete aumentar de 99 mil para 110 mil pessoas. O Barcelona conseguiu um aporte de 1,5 bilhão de euros de diferentes investidores para fazer a reforma no estádio, que incluirá todo o complexo esportivo da região. O Camp Nou ainda contará com um mirante na cobertura de uma estrutura suspensa com três telões, que será a maior da Europa.

