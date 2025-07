A crise na seleção da Polônia parece estar perto do fim. A federação de futebol do país anunciou a contratação do novo técnico, o ex-jogador Jan Urban, de 63 anos. A mudança no comando sela a paz com o astro Robert Lewandowski e abre o caminho para o seu retorno à equipe.

O racha de Lewandowski com o ex-técnico da Polônia

O retorno de Lewandowski só deve acontecer após a saída do técnico Michał Probierz, que pediu demissão após a última Data Fifa. A relação entre os dois implodiu quando o treinador decidiu tirar a braçadeira de capitão do atacante do Barcelona para entregá-la a Zieliński, o que gerou uma crise interna e a revolta de parte dos torcedores.

Em resposta, Lewandowski, que havia ficado de fora da convocação alegando questões físicas e mentais, anunciou publicamente que não defenderia mais a Polônia sob o comando de Probierz.

— Considerando as circunstâncias e a perda de confiança no técnico da Seleção Polonesa, decidi, enquanto ele for o treinador, renunciar a jogar pela Seleção — afirmou o craque na ocasião.

A pressão se tornou insustentável, e Probierz pediu demissão após uma vitória contra a Moldávia e uma derrota para a Finlândia.

Quem é Jan Urban, o novo comandante?

O novo técnico é um nome experiente e respeitado no país. Ex-jogador da seleção polonesa, com a qual disputou a Copa do Mundo de 1986, Jan Urban é ídolo do Osasuna, da Espanha. Como treinador, já comandou o Legia Varsóvia, sendo campeão nacional em 2013, e seu último trabalho foi no Gornik Zabrze.

Jan Urban em seu anuncio (Foto: Reprodução)

A missão: resgatar a Polônia nas Eliminatórias

A principal missão de Jan Urban será não apenas selar a paz com o retorno de Lewandowski, mas também recuperar a equipe nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A Polônia está em uma situação delicada, ocupando apenas o terceiro lugar em seu grupo com jogos a mais. A estreia do novo comandante será no dia 4 de setembro, fora de casa, contra a Holanda.

