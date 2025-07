Destaque na temporada passada pelo Copenhagen, o zagueiro brasileiro Gabriel Pereira, natural de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, avaliou o período de preparação para a nova temporada do Copenhagen e projetou a estreia, que será fora de casa, contra o Viborg. Além disso, reforçou o objetivo: a Champions League.

— Nós fizemos uma pré-temporada muito boa. O nosso time chegou em um nível muito bom e pudemos fazer treinamentos fortes e também amistosos que deixaram o nosso time bem preparado para essa estreia. Somos os atuais campeões, então nós sabemos que todos os adversários que nos enfrentarem vão vir com mais vontade. Temos a estreia fora de casa e vamos em busca de iniciar a temporada com vitória.

As ligas europeias começam a ser retomadas após período de férias. Na Dinamarca, a Superliga tem início nesta sexta-feira (18), com a estreia do atual campeão, o Copenhagen. Além de atual detentor do título, o clube também é o maior vencedor da primeira divisão do país escandinavo, com 16 taças.

Revelado pelo Volta Redonda, Gabriel Pereira foi contratado pelo Copenhagen na temporada 2024/2025 e logo se destacou. Em sua primeira época no clube, foi o terceiro jogador do elenco com mais minutos em campo, acumulando 3.434 minutos e participando de 42 partidas.

Além da Superliga Dinamarquesa, Gabriel também conquistou a Copa da Dinamarca. Com a boa campanha e os títulos, o Copenhagen garantiu vaga nas fases prévias da Champions League. A estreia na competição continental acontece na próxima terça-feira (22), contra o Drita, em casa. Com a base mantida e o bom desempenho do último ano, Gabriel espera repetir o feito — ou até superá-lo.

— O Copenhagen é uma grande equipe e sempre entramos com o objetivo de poder ser campeão nas nossas competições aqui dentro do país. Então, o nosso principal objetivo é de poder repetir os feitos da temporada passada, buscar os títulos e quem sabe também fazer uma grande campanha nas competições continentais, quem sabe entrar na fase principal da Champions League — concluiu.

