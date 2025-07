Camp Nou Spotify recebe ajustes finais para reabrir; veja

O Camp Nou Spotify, estádio do Barcelona, está passando por ajustes finais para reabrir e voltar a receber jogos. O clube trabalha para instalar o novo gramado imediatamente, visando a abertura da temporada europeia, no dia 10 de agosto, com o Troféu Joan Gamper, tradicional amistoso promovido pelo Barça em sua casa todos os anos. Vale ressaltar que o estádio seguirá a fase final da reforma em paralelo às partidas dos culés pelos próximos meses, à exemplo do que o Real Madrid fez no Santiago Bernabéu.

Fechado há dois anos, o Camp Nou passou por reestruturação dos primeiros dois anéis de arquibancada, que já estão prontos para receber os torcedores blaugranas. Em relação ao campo, um gramado foi plantado ainda em abril para testar sistemas de irrigação e escoamento. A partir disso, o clube iniciou a troca da grama nesta semana para instalar e tratar a definitiva com boa margem para o início da temporada 2025/26.

Fase final da reforma

Como informado pelo Barcelona, o Camp Nou Spotify reabrirá parcialmente, sem a capacidade total de espectadores e com espaços internos inacabados. O estádio ainda passará pela construção do terceiro andar de arquibancada, o anel VIP duplo, instalação da cobertura e a finalização da estrutura de dentro da casa do Barça.

O fim das obras está planejado para o início da temporada 2026/27, quando todas essas situações pendentes já estarão concluídas e o estádio terá capacidade para 105 mil torcedores. Vale ressaltar que a reforma também foi motivada pela Copa do Mundo de 2030, que terá a Espanha como um dos países sede.

Projeto do novo Camp Nou (Foto: Divulgação / Barcelona)

