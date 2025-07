Jhon Arias se torna a 2ª maior venda da história do Fluminense

Jhon Arias pode se tornar a 2ª maior venda da história do Fluminense após a concretização do negócio com o Wolverhampton. O Tricolor aceitou uma oferta de 22 milhões de euros (R$ 142,5 milhões) pelo colombiano, sendo 17 milhões de euros (R$ 110,1 milhões) fixos e cinco milhões de euros (R$ 32,3 milhões) em bônus.

A transferência de Jhon Arias ficará atrás apenas em relação a de André, que também deixou o Fluminense para o Wolverhampton. No caso do volante, os ingleses pagaram 22 milhões de euros fixos (R$ 142,5 milhões), mas os valores podem alcançar 25 milhões de euros (R$ 161,9 milhões) por conta dos bônus no contrato.

A venda de Jhon Arias supera os valores da saída de Gerson para a Roma, que foi vendido por 16 milhões de euros (R$ 103,6 milhões, na cotação atual) com a possibilidade de alcançar os 17 milhões de euros (R$ 110,1 milhões, na cotação atual). No entanto, a conversão em 2015 fizeram com que o Fluminense recebesse entre R$ 60 milhões a R$ 64 milhões.

Na história do Fluminense, a saída de Arias supera transferências de grandes nomes, como Richarlison e João Pedro, ambos da Seleção Brasileira. Além disso, o colombiano também bateu os valores das vendas de Pedro, atualmente no Flamengo, Luiz Henrique, do Zenit, Thiago Silva e Alexsander, do Al-Ahli.