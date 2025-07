No mercado europeu, que segue agitado com a abertura da janela de transferências, o nome de Marlon Gomes começa a ganhar força na Alemanha. Formado nas categorias de base do Vasco e atualmente no Shakhtar Donetsk, o jovem meia de 21 anos entrou na mira do RB Leipzig.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, os alemães buscam avançar nas tratativas para contar com o brasileiro. A primeira tentativa não agradou ao clube ucraniano, mas novas conversas devem ocorrer nos próximos dias, com a expectativa de uma nova proposta.

O volante, formado na chamada Base Forte, ganhou destaque entre 2022 e 2023, o que motivou o clube ucraniano a negociar sua compra junto ao Cruz-Maltino por 12 milhões de euros. Em pouco tempo, o meio-campista se tornou peça fundamental da equipe, herdando a camisa 6 na última temporada após a saída de Taras Stepanenko, ídolo do clube.

Marlon Gomes durante atividade pelo Shakhtar Donetsk (Foto: Divulgação)

Números de Marlon Gomes pelo Shakhtar em 2024/25

⚽ 31 jogos

⌛ 1.808 minutos em campo

🥅 4 gols marcados

📤 2 assistências

✅ 16 vitórias

🟰 8 empates

❌ 7 derrotas

Em sua trajetória pelo Vasco, Marlon chegou a vestir a camisa da Seleção Brasileira de base, transitando entre as categorias sub-16, sub-18, sub-20 e olímpica. Oportunidades com o lado profissional do Brasil, porém, ainda não aconteceram.

Marlon Gomes titular

Nesta temporada, o jogador atuou nas duas partidas da Europa League contra o Ilves, da Finlândia. O time ucraniano avançou para a próxima fase após vencer o jogo de ida por 6 a 0. No duelo de volta, transmitido pelo Lance!, o placar terminou em 0 a 0.