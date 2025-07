Botafogo anuncia contratação do volante Danilo

O Botafogo anunciou nesta sexta-feira (18) a contratação do volante Danilo, de 24 anos, que estava no Nottingham Forest, da Inglaterra. Ele assina com o Glorioso até julho de 2029.

Danilo é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias para realização de exames médicos. A SAF ainda irá divulgar a data de apresentação do novo reforço para o meio-campo.

Revelado pelo Palmeias, Danilo foi vendido para o Nottingham Forest em janeiro de 2024 por 18 milhões de euros (cerca de R$ 100 milhões). No Verdão, levantou troféus de campeão paulista, brasileiro, da Copa do Brasil, duas vezes da Libertadores e da Recopa Sul-Americana.

Na Inglaterra, o volante soma 62 partidas, com seis gols marcados e quatro assistências distribuídas. O jogador perdeu grande parte do último ano após lesão no tornozelo esquerdo, e viu no Glorioso a chance de voltar aos holofotes como potencial destaque.

Danilo chega ao Botafogo como reposição à saída de Gregore, negociado com o Al-Rayyan, do Catar, onde irá reencontrar o técnico Artur Jorge. O volante se despediu no empate sem gols com o Vitória, no Nilton Santos, na última quarta-feira.

As negociações entre Botafogo e Forest foram mais um passo da relação estreita de John Textor e Evangelos Marinakis. Antes, o Glorioso havia vendido o atacante Igor Jesus e o zagueiro Jair, então destaques da temporada.