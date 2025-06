Ídolo do clube, Ter Stegen pode ter um adeus melancólico do Barcelona. O goleiro vive uma situação delicada com o clube catalão. A chegada iminente de Joan García, somada à provável renovação de Szczesny para seguir como opção no banco, ameaça diretamente sua titularidade. Diante desse cenário, cresce a percepção de que o alemão estaria sendo discretamente empurrado para fora do elenco.

Após o jogo da Alemanha contra a França, válido pela disputa do 3º lugar na Nations League, Ter Stegen retornou a Barcelona visando discutir seu futuro com a diretoria. No entanto, não conseguiu realizar a reunião, pois nem o diretor esportivo Deco, nem o técnico Hansi Flick estavam na cidade.

A indefinição alimenta o clima de tensão. Cercado por rumores e sem respostas claras, o goleiro viu pela imprensa espanhola que a intenção do clube é formar uma nova dupla de goleiros com Joan García como titular e Szczesny na reserva. Além disso, a relação entre o jogador e o clube teria se desgastado, especialmente após o episódio em que Ter Stegen, visivelmente insatisfeito com a falta de minutos, teria impedido os companheiros de se aproximarem da torcida após o jogo contra o Villarreal.

Outro fator que pesa é o alto salário do alemão, um dos maiores do elenco. Com o Barcelona enfrentando limitações severas por conta das regras do Fair Play Financeiro, a saída de Ter Stegen aliviaria significativamente a folha salarial.

Clubes se atentam à situação de Ter Stegen no Barcelona

Apesar do cenário conturbado, Ter Stegen reafirma seu desejo de permanecer no clube. Contudo, tanto a diretoria quanto o técnico Hansi Flick estariam inclinados a seguir outro caminho. Com contrato válido até 2028, o Barcelona, ao lado de Deco, trabalha para encontrar uma solução amigável.

Enquanto isso, clubes europeus já demonstram interesse. O Milan aparece como possível destino, caso Mike Maignan seja negociado. Já o Galatasaray, da Turquia, considera o alemão como substituto ideal para Fernando Muslera, que se despediu do clube após 14 temporadas.

Por ora, Ter Stegen prefere não ouvir propostas. Seu foco está em resolver a situação internamente. Se sair, pretende escolher seu próximo clube com calma - mas a sensação é de que sua longa passagem pelo Camp Nou pode, de fato, estar chegando ao fim.

